FL: DAC Dunajská Streda získal maďarského reprezentanta do 21 rokov

Dunajská Streda 22. februára (TASR) - V posledný deň prestupového obdobia posilnil slovenský futbalový klub DAC Dunajská Streda maďarský stredopoliar Regő Szanthó, ktorý prichádza na hosťovanie z Ferencvárosu Budapešť.



Szánthó sa stal poslednou posilou DAC-u v zimnom prestupovom období. Fortunaligista sa dohodol s úradujúcim maďarským majstrom na jeho hosťovaní do 30. júna 2023, pričom tiež získal aj opciu na jeho prípadný prestup. Dvadsaťjedenročný rodák z Győru je odchovancom ETO FC, kde si prvýkrát zahral medzi dospelými. Debutoval v sezóne 2017/2018 a celkovo za "áčko" Győru nastúpil v 59 zápasoch druhej najvyššej súťaže, pripísal si 10 gólov a 12 asistencií.



V januári 2020 sa stal hráčom Ferencvárosu, kde sa onedlho prvýkrát objavil aj v NBI a vo zvyšku sezóny zaznamenal jeden štart. V priebehu jari 2020 pôsobil aj v Soroksári, farme FTC, kde zasiahol do 6 stretnutí druhej ligy, skóroval dvakrát. V lete 2020 si ho na rok požičal Zalaegerszeg, v jeho farbách si pripísal 27 prvoligových štartov a 10 gólov. V aktuálnej sezóne zasiahol vo "Fradi" do 6 ligových duelov a troch v európskych pohárových súťažiach. Celkovo má v NBI bilanciu 34/10, v NBII 65/12, v Maďarskom pohári 8/4 a v európskych pohároch 3/0.



Szánthó pôsobil v reprezentačných výberoch do 18 a 19 rokov, momentálne je členom výberu do 21 rokov. Vlaňajšie EURO, ktorého spoluorganizátorom bolo aj Maďarsko, vynechal pre koronavírus. V novembri strelil víťazný gól v stretnutí kvalifikácie ME proti Lotyšsku. "Som veľmi rád, že sa podarilo zrealizovať tento transfer a dostávam príležitosť pôsobiť v Dunajskej Strede. DAC má dobré mužstvo, o čom sme sa presvedčili aj nedávno vo vzájomnom prípravnom, stretnutí, v ktorom vyhral nad Ferencvárosom. Rád by som sa prebojoval do základnej zostavy a zahral si aj na európskej pohárovej scéne. Viem, že prichádzam do prostredia, kde nebudem mať jazykovú bariéru a kde fanúšikovia majú radi svojich hráčov. DAC je jedným z najlepších klubov na Slovensku," citoval hráča oficiálny web.