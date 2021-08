FL: DAC opäť nezvíťazil, Németh: Po úvodných kolách som nespokojný

Dunajská Streda 23. augusta (TASR) - Futbalisti Dunajskej Stredy mali pred novou sezónou Fortuna ligy veľké ambície, no v úvode ročníka ich brzdí slabá forma. V nedeľnom zápase 5. kola na svojom ihrisku remizovali s Trenčínom 1:1 a naplno nebodovali po tretí raz za sebou. Dosiaľ majú na konte jediné víťazstvo a v tabuľke sú až na ôsmej priečke. Naopak, Trenčínu sa vcelku darí, dosiaľ prehral iba raz a figuruje na štvrtom mieste.



Tréner DAC Antal Németh sa musel zaobísť bez trojice opôr Dominika Kružliaka, Andrása Schäfera a Andrija Baliča. "Všetci traja sú zranení. Čo sa týka Kružliaka a Baliča, ich situácia nie je taká vážna a verím, že už v piatok proti Pohroniu budú k dispozícii. U Baliča čakáme na výsledky vyšetrenia," povedal Németh.



Skóre stretnutia otvoril v 24. minúte hosťujúci Jakub Kadák, na jeho zásah ešte do prestávky odpovedal stopér Danylo Beskorovajnyj, po zápase však jeho radosť z gólu zatienil neúspech tímu: "Som nespokojný, doma chceme vyhrávať, potrebujeme tri body. Prehrali sme veľa zápasov, musíme ísť v tabuľke hore. Chýba nám šťastie, v každom zápase inkasujeme, čo je aj chyba obrany. Musíme na ihrisku viac makať." Doterajších päť bodov Dunajskej Stredy sa máli aj trénerovi Némethovi, ktorý očakáva zlepšenie: "S úvodnými piatimi kolami nie som spokojný, chceli sme získať oveľa viac bodov. Verím, že po ďalších piatich kolách budem spokojnejší.“



V opačnej pozícii sú Trenčania. V úvode sezóny majú osem bodov a ťahajú trojzápasovú šnúru bez prehry. Tréner AS Peter Hlinka priznal, že plán zatiaľ vychádza, ale jedným dychom dodal, že do konca ročníka je veľmi ďaleko: "Stále je to len začiatok sezóny, odohrali sme iba päť zápasov. My sme chceli od začiatku vstúpiť do ročníka pozitívne, z toho sa potom odvíja všetko, a to sa nám podarilo. Máme určité nedostatky, vyžadujem od chalanov veľmi veľa. Niečo sa nám darí, niečo nie. Svojím spôsobom som spokojný na 70-80 percent."



Trenčania dohrávali v desiatich, keď v závere stretnutia videl červenú kartu brankár Michal Kukučka. "Snažil som sa zabrániť útoku, vybehol som z brány, ale zle som si to vypočítal. Žiaľ, trafil som protihráčovi nohu, takže červená karta je zaslúžená," priznal chybu 19-ročný Kukučka. Na jeho miesto sa postavil stredopoliar Madu, keďže v tom čase už nemali Trenčania možnosť striedať. O to viac bol Kukučka rád, že jeho spoluhráči zvládli dohrať duel bez inkasovania: "Dostal som informáciu, že už nemôžeme striedať, takže som svoje veci odovzdal chalanom. Vtedy už nemyslíte na nič iné, len aby chalani udržali výsledok. Trošku mi padol kameň zo srdca."



Tréner Hlinka sa za mladého brankára postavil a pripomenul, že chyby patria k futbalu: "Michal mohol ísť do tej situácie skôr, v týchto prípadoch musí byť rýchlejší. Ale sú to mladí hráči, musia sa z toho poučiť. Podiel viny tam je, ale nebudeme nad ním lámať palicu. Aj taký je futbal."