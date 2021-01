FL: DAC začal prípravu s 22 hráčmi, realizačný tím posilnil Pellatz

Hráči na prvom tréningu prípravy:



Brankári: Jedlička, Száraz, Veszelinov

Hráči v poli: Blackman, Kružliak, Mendez, Müller, Balić, Fábry, Friede, Kalmár, Nebyla, Njie, Schäfer, Andzouana, Divković, Malý, Sharani, Vida, Sommer, Nicolaescu, Moumou



Chýbali: Ramirez, Beskorovainyi - pricestujú neskôr, Eric Davis - zranenie

Príchody: Brahim Moumou (Šamorín), Abdulrahman Taiwo - (Michalovce) - návrat z hosťovania



Realizačný tím: Hlavný tréner: Bernd Storck, Asistent trénera: Antal Németh, Tréner brankárov: Nico Pellatz, Kondičný tréner: Alexander Storck



Program zimnej prípravy 2021:



7. januára 2021: prvý tréning

23. januára 2021, 14.00 h: DAC 1904 - WKW ETO FC Győr (Maďarsko, 2. liga)

Dunajská Streda 7. januára (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda vo štvrtok odštartovali zimnú prípravu na jarnú časť sezóny 2020/2021. Na zraze sa trénerovi Berndovi Storckovi hlásilo po trojtýždňovej dovolenke 22 hráčov. DAC sa zišiel vo svojej futbalovej akadémii a na jar má ambíciu ponaháňať bratislavský Slovan v boji o titul.Tréner Storck mal na úvodnom tréningu k dispozícii troch brankárov a devätnásť hráčov do poľa. Eric Ramirez a Danylo Beskorovainyi sa pripoja v najbližších dňoch, Eric Davis zhruba o mesiac. Po dlhodobom zranení sa so spoluhráčmi pripravuje už aj Máté Vida a do tréningového procesu sa vrátil tiež András Schäfer, ktorý v závere minulého roka prekonal koronavírus. Novou tvárou je Brahim Moumou, 19-ročný ofenzívny hráč zo Šamorína. V piatok sa k tímu pripojí Abdulrahman Taiwo, ktorý na jeseň hosťoval v Michalovciach. Ďalší hráčsky pohyb pre túto chvíľu nenastal. Jesenný káder zostal pokope, no vedenie intenzívne pracuje na príchode posíl. "," uviedol športový riaditeľ Jan Van Daele.Hráči na úvod zrazu absolvovali testovanie na Covid-19 a potom si vypočuli príhovor trénera a majiteľa klubu Oszkára Világiho. Prvý tréning roka odštartoval v posilňovni, odkiaľ sa hráči presunuli na ihrisko s vyhrievaným prírodným trávnikom MOL Akadémie. Celá zimná príprava DAC-u bude prebiehať v domácich podmienkach, kde má mužstvo k dispozícii všetko potrebné.Zmena nastala v realizačnom tíme. Po odchode Martina Rašku sa novým trénerom brankárov stal 34-ročný Nico Pellatz, ktorý uplynulý rok a pol pracoval na tejto pozícii v Berliner SC. Pellatz počas aktívnej hráčskej kariéry chytal za nemecké kluby Hertha Berlín, Werder Brémy, Dynamo Drážďany, Viktoria Kolín a Wolfsburg, za cyperský Apollon Limassol a v Holandsku pôsobil v Den Haagu, Excelsiore a Sparte Rotterdam.V programe prípravných stretnutí spôsobil komplikáciu zrušený kemp slovenskej reprezentácie do 21 rokov, DAC s ňou mal odohrať duel 16. januára. Súperi na tento, ale aj ďalšie termíny sú zatiaľ v štádiu riešenia, situáciu výrazne ovplyvňujú karanténne predpisy. Istý je zatiaľ len zápas proti maďarskému druholigistovi ETO Győr, ktorý odohráme v sobotu 23. januára o 14.00 hod v MOL Akadémii.