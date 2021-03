FL: Diarra bude opäť hrať za MFK Zemplín Michalovce

Michalovce 10. marca (TASR) - Francúzsky futbalista Cheick Alan Diarra bude opäť pôsobiť vo fortunaligovom klube MFK Zemplín Michalovce.



"V mužstve nám chýbajú skúsenosti, preto sme sa obzerali po hráčovi, ktorý by priniesol trošku pokoja a tie skúsenosti," povedal tréner Jozef Majoroš pre oficiálnu klubovú stránku.



Diarra hral za Michalovce počas uplynulých dvoch sezón, celkovo nastúpil do 32 zápasoch. Po odchode z klubu však nenašiel ideálne zápasové vyťaženie. "Cheika dobre poznáme a takisto on pozná michalovské prostredie. Menší problém môže byť chýbajúca herná prax, lebo za posledný rok odohral vari päť zápasov, ale ja verím, že sa do toho čo najskôr dostane," povedal Majoroš.