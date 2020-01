FL: Dunajská Streda si uplatnila opciu a natrvalo získala Fábryho

Dunajská Streda 31. januára (TASR) - Slovenský futbalista sa stal definitívne hráčom Dunajskej Stredy. V tíme fortunaligistu strávil jesennú časť na hosťovaní z Jablonca, v piatok si DAC uplatnil opciu a získal 22-ročného stredopoliara natrvalo. Fábry podpísal zmluvu na tri a pol roka.



"Okamžite po príchode do Dunajskej Stredy sa mi tu zapáčilo, DAC má najlepšie zázemie na Slovensku a tiež skvelých fanúšikov. Preto som neváhal a rozhodol som sa hneď, ako mi DAC ponúkol zmluvu. Cítim sa tu výborne, chalani aj všetci ľudia v klube sú super, takže som šťastný, a to je najdôležitejšie. Budem na sebe pracovať, aby som pomáhal mužstvu a podával dobré výkony. V tejto sezóne sa chceme ešte pobiť o titul, aj keď to bude ťažké, ale nič nie je nemožné. No hlavne by sme chceli vyhrať Slovenský pohár,“ uviedol na klubovom webe Andrej Fábry.



Bývalý mládežnícky reprezentant na jeseň nastúpil za DAC na 15 ligových zápasov a strelil tri góly, v pohári pridal tri štarty. "Počas tejto zimy sme mali možnosť uplatniť si opciu za lepších podmienok a rozhodli sme sa spraviť tento krok. Andrej sa v Dunajskej Strede cíti dobre, náš klub považuje za správne miesto pre svoj ďalší rozvoj. Môže byť čoraz dôležitejší pre náš tím a my mu budeme v tomto pomáhať," povedal športový riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.