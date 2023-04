FL: Dvojgólový Depetris vykúpil Bystričanov, smoliarom Grešák

Podbrezová 23. apríla (TASR) – Banskobystrickí futbalisti definitívne prelomili negatívnu sériu neúspešných derby zápasov s Podbrezovou. Na jar vyhrali oba duely nadstavbovej časti Fortuna ligy s týmto rivalom, najprv doma po vyše dvoch rokoch 2:1 a v sobotu večer aj na pôde súpera 2:1 po takmer troch rokoch. Postaral sa o to dvoma gólmi striedajúci David Depetris, keď sa najprv po odrazenej lopte ocitol sám pred brankárom Ludhom a prekonal ho a následne o sedem minút neskôr vyslal exportnú strelu do hornej časti brány "železiarov".



"Čo sa týka môjho druhého gólu, budem trošku ironický. Minule mi bolo povedané, že dávam góly iba z odrazenej lopty, tak som musel trošku ukázať, že aj iné góly viem dávať," smial sa Depetris, pričom si odmietal pripisovať väčšie zásluhy na víťazstve na pôde tradičného regionálneho rivala: "Vždy idem na ihrisko s cieľom pomôcť mužstvu a chalanom. Samozrejme, každý si to predstavuje tak, ako to vyšlo mne, ale nie vždy to tak vyjde. Som rád, že som pomohol tímu, no všetci chalani urobili na ihrisku v druhom polčase dobrú robotu. Ukázal sa náš veľký charakter. Bojovali sme až do konca a za tú bojovnosť sme zaslúžene vyhrali."



Futbalisti spod Urpína sa vďaka dvom gólom Depetrisa dostali na štvrtú pozíciu v tabuľke, z ktorej ich môže zosadiť iba Žilina v prípade výhry nad bratislavským Slovanom. "Veľa sa rozprávalo o Podbrezovej, hlavne na jeseň, no teraz na jar si aj Banská Bystrica zaslúži minimálne toľko slov, ako náš súper dostal predtým," podotkol 34-ročný Depetris.



Podbrezovčania v prvom polčase jasne dominovali. Na rohové kopy vyhrali 10:0 a práve zo siedmeho v poradí otvorili skóre. "Mali sme dobrý začiatok i prvý polčas, dokázali sme dať gól a vytvorili sme si aj ďalšie vyložené šance. Ak by sme ich premenili, určite by sa nám hralo lepšie. Mali sme štandardky, rohové kopy, tým sme sa najmä presadzovali, cez hlavičky. Ja som pri tých rohoch čakal a veril, že tam jedna hlavička padne a padla," uviedol podbrezovský stredopoliar Matej Grešák, ktorý vyslal dobrý center na hlavu Bartoša a od tej chvíle domáci tím viedol 1:0. V druhom polčase mohol Grešák pridať aj gól na 2:0, no z dorážky poslal loptu do žrde.



"V plnej rýchlosti som tam vletel, ale mal som na sebe aj bystrického hráča. Chcel som to iba dopratať do siete, trafil som do žrde. Nuž bolo by 2:0 a to by sme určite brali nejaké body," povzdychol si krajný záložník "železiarov", ktorý bol napokon smoliarom pri vyrovnávajúcom góle Depetrisa. Aj v ňom mal totiž prsty v podobe nechcenej asistencie. "Ja som tam dobiehal, asi som čakal, že lopta inak padne alebo sa odrazí, mne sa to od ramena odbilo Davidovi Depetrisovi rovno do jeho cesty. Nemám ani čo k tomu povedať, je to smola," povzdychol si 23-ročný Grešák a k nevydarenému druhému polčasu ešte poznamenal: "Cez prestávku sme si povedali v šatni, že musíme v hre z prvého polčasu pokračovať aj v druhom, ale neviem, čo sa stalo. Začali sme strácať veľa lôpt a tým sme dostali Banskú Bystricu na koňa. Z toho pramenili aj dva góly, ktoré sme inkasovali a nimi práve duel prehrali."



Podbrezovčania sa po sobotňajšej prehre ocitli na šiestom mieste fortunaligovej tabuľky nadstavbovej časti o titul, ktoré im prepustil práve ich rival z Banskej Bystrice.