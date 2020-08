FORTUNA LIGA: Hráči FC Spartak Trnava zvíťazili nad MFK Ružomberok

FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 3:1 (1:0)



Góly: 7. Vlasko (z 11 m), 55. Grič, 90.+ Pačinda - 81. Maslo (z 11 m). Rozhodovali: Smolák – Pozor, Roszbeck, ŽK: Vlasko, Pačinda, Mihálek - Ďungel, Kmeť, Macík, 3346 divákov.



Trnava: Rusov – Tumma, Anthony, Václav – Cabral (72. Mihálek), Jakúbek (61. Benovič), Vlasko (82. Kóša), Grič, Yao – Mikovič (82. Nsumoh), Pačinda



Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Mojžiš – Ďungel (58. Kmeť), Zsigmund (84. Takáč), Brenkus (84. Mrva), Múdry (58. Kochan) - Kostadinov – Gerec, Regáli (28. Kružliak)

Trnava 11. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v utorňajšom 2. kole Fortuna ligy 2020/2021 na domácom štadióne nad MFK Ružomberok 3:1 a po úvodnom víťazstve v Michalovciach 2:0 majú na konte šesť bodov.Pred stretnutím odovzdal riaditeľ Spartaka Milan Cuninka Jánovi Vlaskovi dres s číslom 100, pretože tento zápas bol jeho jubilejný v trnavských farbách.V úvode začali lepšie Ružomberčania, ale v 6. minúte fauloval Múdry perenikajúceho domáceho hráča a z nariadenej jedenástky Vlasko v 7. minúte dostal domácich do vedenia. Gól domácich povzbudil, hra sa vyrovnala, no snaha útočníkov na oboch stranách končila na dobre hrajúcich obranách. V 15. minúte po prieniku donútil Cabral zasahovať Macíka, o chvíľu na opačnej strane centrovanú loptu Gereca kryl Ruskov. V 20. minúte ružomberský brankár zneškodnil zakončenie Yaa a vzápätí krížna strela Cabrala minula ružomberskú bránu. V 25. minúte priamy kop Kostadinova kryl na dvakrát domáci kapitán Rusov a päť minút pred koncom polčasu trnavský gólman vyboxoval priamy kop hosťujúceho kapitána Masla.V druhom polčase najskôr po centri z ľavej strany prestrelil Kružliak a na opačnej strane strelu Pačindu kryl Macík. V 55. minúte domáci zvýšili na 2:0 zásluhou Griča, ktorý premenil centrovanú loptu do päťky na druhý domáci gól. V ďalšom priebehu sa hostia snažili znížiť, no trnavská obrana, na čele so stopérom Anthonym a brankárom Rusovom, dlho odolávala. V 79. minúte po centri Yaa prudkou strelou zakončil Benovič. V 80. minúte posúdil rozhodca zákrok na ružomberského hráča ako nedovolený, nariadil penaltu a z nej Maslo s prehľadom znížil na 1:2. Ružomberčania v závere dvakrát prestriedali a vrhli všetky sily do útoku v snahe vyrovnať. Už v nadstavenom čase zahrávali rohový kop, do šestnástky sa presunul i brankár Macík, no Trnavčania loptu so svojho pokutového územia odvrátili, vyšprintoval za ňou Pačinda a prešiel s ňou až do pokutového územia Ružomberka a definitívne tretím gólom spečatil zaslúžené trnavské víťazstvo.