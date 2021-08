FL: Historické víťazstvo Liptákov po obrate proti MŠK Žiline

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Žilina 2:1 (0:1)



Góly: 68. a 76. Bartoš - 35. Myslovič (z 11 m), ŽK: Staš, Káčerík, Bartoš, Kotora - Bičachčjan, Nemčík, ČK: 90.+7 Bičachčjan po 2. ŽK. Rozhodovali: Marhefka - Poláček, Vitko



Liptovský Mikuláš: Sváček - A. Krčík, D. Krčík, Filinský, Flak (90.+9 Kotora), Hranáč - Pinte, Gerát (46. Chan-Soo Kim), Staš, Káčerík (90.+15 Švec) - Bartoš

Žilina: Belko - Suľa (79. Anang), Nemčík, Kopas, Sluka - Myslovič (53. Bičachčjan), Fazlagič (53. Gono), Slebodník - Rusnák (53. Ďuriš), Jambor (76. Jibril), Goljan

Pavol Staňo, tréner Žiliny: "To je futbal. Jednoducho sme si dnes nezaslúžili vyhrať. Hoci domáci neboli o triedu lepší. V našej hre boli veľké nedostatky. Mrzí ma, že sme nehrali to, čo sme si povedali. Neplnili sme to a boli sme potrestaní. Niekedy je dobré dostať facku, aby sme neuleteli. Aj z negatívnej stránky musíme vytiahnuť niečo pozitívne. Gratulujem súperovi k víťazstvu."

Marek Petruš, tréner L. Mikuláša: "Hodnotím to pozitívne. Pred zápasom som cítil z chlapcov elán. Dostal som otázku, či sme schopní Žilinu zdolať a povedal som, že tomu verím. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene. Situáciu so skúmaním VAR beriem, len nechápem, prečo to trvalo tak dlho."

Richard Bartoš, útočník L. Mikuláša: "Náročný zápas, najmä proti Žiline, kde sú mladí a behaví chlapci, ktorí vedia hrať s loptou. Dali nám gól z penalty po rozhodnutí VAR. Do druhého polčase sme išli s tým, aby sme s tým ešte niečo urobili. VAR mi vzal gól, bol to ofsajd. Potom som po skvelých prihrávkach spoluhráčov dal dva góly. Sme šťastní a spokojní, že sme si do tabuľky pripísali tri body a že vyhral tím."

Poprad 15. augusta (TASR) - Futbalisti nováčika MFK Tatran Liptovský Mikuláš zaknihovali vo Fortuna lige historické prvé víťazstvo. V NTC Poprad v nedeľu v 4. kole otočili priebeh a prekvapujúco zdolali favorizovanú Žilinu 2:1. Postaral sa o to dvoma presnými zásahmi v druhom polčase útočník Richard Bartoš. "Šošoni", ktorých budúci týždeň čaká prvý zápas play off Európskej konferenčnej ligy v Jablonci, utrpeli prvú prehru po predchádzajúcich troch výhrach v tejto ligovej sezóne.Liptáci proti favoritovi začali aktívne, v 3. minúte Pinte hlavičkoval po dobrom centri tesne nad. Brankár Tatrana Sváček v 9. minúte vytiahol výborný zákrok po strele Kopasa z priameho kopu. Vzápätí na druhej strane útočník Bartoš len tesne minul v sklze loptu. V 33. minúte sa zrodil kľúčový okami prvého dejstva, Flak poslal v šestnástke na zem Rusnáka a nariadenú penaltu suverénne premenil Myslovič. V závere polčasu mohli "šošoni" zvýšiť náskok, utešené strely vyslali Goljan aj Rusnák, ale Sváček spoluhráčov podržal výbornými zákrokmi.Mikuláš nerezignoval a po prestávke mal výborný nástup do druhého polčasu. V 50. minúte mal veľkú šancu Pinte po žilinskej chybe v strede poľa, ale Belko jeho pokus pod brvno skvele zlikvidoval. Z následného rohu prišiel pred žilinskou bránou obrovský závar, dve šance domácich Belko skvelými zákrokmi pokryl, no dorážku Bartoša už nie. Do hry ale vstúpil systém VAR a po viac ako päťminútovom skúmaní sa ukázalo, že išlo o ofsajd. Tréner MŠK Staňo na priebeh reagoval trojitým striedaním, no nepomohlo. V 68. minúte našiel A. Krčík z pravého krídla úplne presným centrom v šestnástke osamoteného Bartoša. Keďže mu žilinská obrana dopriala veľa priestoru, útočník Tatrana to využil a nechytateľným volejom pod brvno vyrovnal. Potom Žilinčania skvele vyšachovali obranu domácich, ale strelu Goljana Filinský tečoval na roh. Dobrý výkon Liptákov pokračoval, Belko s námahou vyrazil strelu Staša. Outsidera to dlho nemrzelo, pretože v 76. minúte bol pri rohu nepokrytý Bartoš, ktorý hlavou otočil priebeh. Liptáci bojovali a zo všetkých síl odolávali súperovi, v 90.+4 minúte mohol skompletizovať hetrik Bartoš, v obrovskej šanci ale trafil len tyč. Nadstavovalo sa dlhých 15 minút, no Tatran odolal a mohol oslavovať prvé víťazstvo medzi slovenskou elitou. Duel ešte natiahlo ďalšie skúmanie VAR, po ktorom ale hlavný rozhodca nezmenil druhú žltú kartu na priamu červenú pre vylúčeného Žilinčana Bičachčjana, takže ten dostane nižší trest.