FL: Hráči Trnavy dostali pokuty, duel s Pohroním za symbolické euro

Trnava 4. novembra (TASR) - Štyri ligové prehry futbalistov Spartaka Trnava v rade a vypadnutie zo Slovenského pohára - Slovnaft Cupu nezostalo bez odozvy u vedenia klubu. Tím dostal na základe nepresvedčivých výkonov pokutu vo výške posledných vybojovaných prémií, navyše do konca jesennej časti bude hrať bez ďalších odmien.



Na pondelňajšom stretnutí vedenia s trénermi, hráčmi a realizačným tímom padli aj individuálne peňažné tresty a viacerí hráči boli podmienečne preradení do rezervného celku. Realizačný tím zatiaľ má dôveru funkcionárov, hoci po víkendovej prehre v Nitre 0:1 kleslo mužstvo na 8. miesto tabuľky Fortuna ligy.



Na najbližší domáci zápas s Pohroním pozvali hráči a klub všetkých divákov na tribúny za symbolické jedno euro. "Všetci si uvedomujeme vážnosť situácie. Aj týmto sa chce klub a hráčska kabína ospravedlniť fanúšikom za nepresvedčivé výkony v poslednom období. Vážime si fanúšikov, ktorí nám stále veria a dúfame, že sa nám podarí naskočiť opäť na víťaznú vlnu a do konca jesene získame dostatok bodov, aby sme sa vrátili do najlepšej šestky. Musíme zvládnuť najbližší zápas s Pohroním a ukázať na ihrisku charakter. Potom budeme mať v reprezentačnej pauze viac času, aby sme mohli situáciu komplexne zanalyzovať,“ povedal pre webstránku Spartaka generálny manažér klubu Marián Černý.



Brankár Dobrivoj Rusov za kabínu povedal: "Mrzí nás situácia, ktorá nastala a ospravedlňujeme sa fanúšikom za výkon proti Nitre. Prijímame podmienky, na ktorých sme sa s vedením klubu dohodli a chceme sa revanšovať priamo na ihrisku. Nemôžeme sľubovať, že budeme už iba vyhrávať, ale za všetkých môžem sľúbiť, že urobíme pre to všetko a budeme bojovať ako tím."



Do prvého tímu Spartaka z dorastu preradili trojicu talentovaných hráčov. Sú nimi mládežnícky reprezentant Oliver Burian i duo Brazílčanov Saymon Cabral a Allecks Godinho.