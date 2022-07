FL: Hyballa skončil svoje pôsobenie na lavičke Trenčína

Trenčín 27. júla (TASR) - Nemecký futbalový tréner Peter Hyballa skončil svoje pôsobenie na lavičke AS Trenčín. S vedením fortunaligového klubu sa po vyhodnotení aktuálnej situácie dohodol na rozviazaní zmluvy. Informovala o tom oficiálna webová stránka Trenčína.



Realizačný tím AS zostane v nezmenenom zložení a kompetencie prvého trénera preberie zatiaľ Marián Zimen. Hyballa viedol Trenčanov iba v dvoch ligových kolách. V úvodnom AS doma remizoval so Žilinou 0:0, uplynulú sobotu prehral na Tehelnom poli s majstrovským Slovanom Bratislava 0:4.