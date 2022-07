Káder Dunajskej Stredy posilnil Ramadan

Dunajská Streda 22. júla (TASR) - Tím fortunaligového DAC Dunajská Streda posilnil sýrsky futbalista Ammar Ramadan. S vedením klubu podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny s možnosťou predĺženia o ďalší rok. DAC o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.



"Som veľmi šťastný, že som mohol podpísať zmluvu s takým veľkým klubom. Prichádzam do známeho prostredia, v ktorom je viacero mojich bývalých spoluhráčov. Verím, že je pred nami pozitívne obdobie," uviedol Ramadan. Do Dunajskej Stredy prišiel z maďarského Ferencvárosu Budapešť, no uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v Spartaku Trnava.



"Ammar bol u nás na skúške od začiatku prípravy. Spravil veľmi dobrý dojem a veríme, že jeho potenciál dokážeme ďalej rozvíjať," povedal na adresu 21-ročného stredopoliara športový riaditeľ DAC Jan Van Daele.