FL: Liptáci po premiére uznali silu Slovana, Petruš: Mali sme rešpekt

Liptovský Mikuláš 25. júla (TASR) - Sedemdesiat minút vzdoru na favorita nestačilo, futbalisti Liptovského Mikuláša prehrali v historicky prvom zápase v najvyššej súťaži rozdielom triedy (1:4). Proti Slovanu Bratislava síce vyše hodinu hry vzdorovali herne aj výsledkovo, ale skúsenejší hostia lepšie zvládli záver a nedopustili prekvapenie. "Viacerí hráči nastúpili na svoj prvý ligový zápas, takže mali rešpekt. Máme mladé mužstvo, ktoré sa učí hrať futbal a verím, že aj dnešok mu pomohol," povedal tréner Liptákov Marek Petruš.



Vlastný gól v ligovom debute, to je nočná mora každého futbalistu. Dávidovi Krčíkovi sa prihodila. V 23. minúte zvolil kĺzačku v snahe odvrátiť prízemný center Davida Hrnčára do šestnástky, no loptu nasmeroval do protipohybu brankára Matěja Lukscha. "Mrzí ma to. Chalani však, našťastie, dokázali vyrovnať a favorizovanému Slovanu sme vzdorovali. Ja som tú loptu krásne uložil k tyči, ale, žiaľ, do nesprávnej bránky," konštatoval Dávid Krčík, ktorý bol spoločne s bratom Adamom jedným zo siedmich ligových debutantov v základnej zostave Liptákov. Tí nastúpili v historickej premiére Liptovského Mikuláša v najvyššej súťaži na štadióne NTC v Poprade. Tisícka divákov im vytvorila domáce prostredie, no na favorizovaného súpera nestačil ani srdnatý výkon.



Napokon rozhodli skúsenosti majstra. "Boli sme dlho vyrovnaný súper Slovana, ale napokon sme mu zbytočne darovali góly. Rozhodla aj kvalita súpera a jeho široký káder. Slovanisti vyhrali zaslúžene," uznal Krčík. Liptáci po zápase nepreceňovali prehru s majstrom, naopak, z výsledku 1:4 sa chcú poučiť. Nováčik súťaže myslí v prvom rade na záchranu a z ligového debutu si chce odviesť pozitíva. "Nemôžeme sa báť hrať, ale hrať sebavedomo. Chyby sa stanú, o tom je futbal. My musíme bojovať celých 90 minút a je jedno proti komu hráme. Nezáleží, či to bude Slovan, Žilina, Trnava alebo ktokoľvek iný, s každým sa dá hrať," poznamenal Krčík.



Na rozdiel od svojho spoluhráča sa do správnej bránky trafil Patrik Pinte. Pre 24-ročného útočníka išlo v 6. ligovom zápase o prvý gól v najvyššej súťaži a zároveň prvý fortunaligový pre MFK Tatran. V 68. minúte vyrovnal na 1:1, no naštartoval ním súpera. Ten o desať minút po Pinteho góle už viedol 3:1. "Byť autor prvého gólu Liptovského Mikuláša v lige je síce príjemný pocit, ale mrzí ma, že sme nevyhrali. Snažili sme sa a myslím si, že keby sme my dali gól na 2:1, vyvíjalo by sa to inak," uviedol Pinte.



V tíme s viacerými ligovými nováčikmi patrí stredopoliar Richard Bartoš k najskúsenejším. Vo veku 29 rokov má po sobote odohraných 34 zápasov a spoločne s Ivanom Kotorom (63 zápasov), Tomášom Gerátom (44) a Jakubom Švecom (51) patrí k hráčom, ktorí by mali tímu pomôcť na trávniku i mimo neho. Po prehre s favorizovaným súperom si uvedomoval, že "je dôležité nenechať sa vykoľajiť a nebyť v porazeneckej nálade. Hlavne sa nebáť hrať, to je dôležité. Verím, že časom sa dostavia aj výsledky," poznamenal kapitán Bartoš.