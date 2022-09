FL: MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Skalica 0:0 v 11. kole

Fortuna liga - 11. kolo:

MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Skalica 0:0



ŽK: Černek (Skalica). Rozhodovali: Kráľovič - Vorel, E. Weiss, 1352 divákov.



B. Bystrica: Hruška - Migaľa, Uhrinčať, Willwéber, Záhumenský - B. Ľupták (72. Gašparovič), Richtárech (46. Franko) - Slávik, Faško, Rymarenko (72. Hanes) - Polievka (86. Depetris)



Skalica: Junas - Čögley, Blažek, Podhorin, Hurtado - Nagy, M. Hollý (81. Václav) - Fábry (81. Kousal), Baumgartner (72. Černek), Yao (90+2 Mášik) - Haša (72. Šebesta)

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) - Futbalisti banskobystrickej Dukly remizovali v piatkovej predohrávke 11. kola Fortuna ligy na Štiavničkách v súboji nováčikov so Skalicou 0:0.V prvom polčase viac hrozili hostia, keď Fábry po štvrťhodine hry vystrelil z asi siedmich metrov do žrde a potom sa Baumgartner nepresadil zoči-voči Hruškovi. Až po zmene strán mohla ísť Dukla do vedenia, ak by v päťke pred odkrytou bránkou trafil loptu Rymarenko. Nebezpečný bol ešte priamy kop Willwébera z takmer tridsiatich metrov, keď loptu Junas s námahou vyrazil. V chudobnom stretnutí na šance gól napokon nepadol.