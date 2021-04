Ružomberok porazil Sereď 2:1, Pohronie s remízou, víťazstvo pre Trnavu

MFK Ružomberok – ŠKF iClinic Sereď 2:1 (0:0)



Góly: 70. Regáli, 88. Regáli – 90. Iván. Rozhodovali: A. Somoláni - Vitko, Straka, ŽK: Kostadinov – Mečiar, Bušnja, Michalík



Ružomberok: Krajčírik – Čurma, Mrva, Filinský, Mojžiš – Kochan – Gerec (86. R. Kružliak), Kostadinov (86. Takáč), Brenkus (79. Zsigmund), Madleňák (90.+ Kubík) – Regáli (90.+ Boďa)



Sereď: Yakubu – Morong, Michalík, Hučko, Mečiar – Diaz, Potoma (78. Šumský) – Bušnja (60. Iván), Fábry, Moses (28. Jureškin) – Lačný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Senica remizovala s Michalovcami 1:1 v 6. kole o udržanie sa

FK Senica - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1)



Góly: 42. Asanovič - 29. Popovits. Rozhodovali: Gemzický – Pozor, Hrmo, ŽK: Asanovič - Trusa, Mendez



Senica: Vliegen – Majdan (46. Ljubičič), Carrillo, Asanović, Šimčák – Addo – Guba (61. Turčák), Košťál (82. Duda), Piroska, Gamboš (82. Gallovič) – Malec



Michalovce: Dráb – Magda, Soler, Vaško, Mendez – Bednár – Diarra (79. Tandir), Ošima (84. Begala), Žofčák (67. Neofytidis), Popovits – Trusa

Na archívnej snímke hráči FK Pohronie. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Futbalisti Pohronia remizovali s FC Nitra 0:0 v 6. kole o udržanie sa

FK Pohronie – FC Nitra 0:0



Rozhodovali: Kráľovič – E. Weiss, Borsányi. ŽK: Weir, Adamec (obaja Pohronie)



Pohronie: Hrdlička – Mazan, Pavlík, Heurtaux, Štrba – Adamec, Weir – Blahút, Fadera (81. Badolo), Ladji (58. Župa) – Chvěja



Nitra: Šípoš – Fabiš, Šuľa, Kolčák, Çelebi – Chríbik (64. Mustafič), Zejnullahu (64. Regäsel) – Kindsvater, Kurt (79. Danek), Chobot – Franko

Na snímke vľavo hráč Trnavy Kyriakos Savvidis a hráč Trenčína Eduvie Ikoba v zápase 28. kola Fortuna ligy vo futbale FC Spartak Trnava - AS Trenčín v Trnave v sobotu 24. apríla 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

FC Spartak Trnava porazil AS Trenčín 2:0 v 6. kole o titul

FC Spartak Trnava - AS Trenčín 2:0 (2:0)



Góly: 7. Bamidele Yusuf, 13. Ristovski. Rozhodovali: Mastiš - Galo, Košecký, ŽK: Grič, Anthony - Zubairu, Šulek



Spartak: Takáč - Koštrna, Anthony, Twardzik, Mikovič (86. Trajkovski) - Savvidis - Cabral (80. P. Kolesár), Grič (80. Iglesias), Vlasko (70. Bukata), Bamidele Yusuf (70. Yao) - Ristovski



Trenčín: Kukučka - Yem, Šulek, Kapuadi, Pirinen - El Mahdioui - Ghali (80. Gaži), Zubairu (46. Lavrinčík), Kadák (72. Čatakovič), Corryn - Ikoba

Ružomberok 24. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v dueli 6. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie nad ŠKF iClinic Sereď 2:1.Aktívnejšie začali Ružomberčania, ale ako prví sa v 10. minúte k vážnejšiemu ohrozeniu brány dostali hostia, keď po rýchlej akcii zvnútra šestnástky strieľal Moses, Krajčírika však neprekvapil. Vstupný polčas sa väčšinou niesol v znamení územnej prevahy Liptákov, ktorí často manévrovali s loptou na polovici súpera, ale nedokázali ani len pootvoriť vrátka na kompaktnej defenzíve Serede. Preto k bezprostrednému ohrozeniu brankára Yakubu sa nedostali.Aj po príchode zo šatní sa obraz hry nezmenil, akurát domáci futbalisti sa smerom dopredu snažili hrať rýchlejšie a kolmejšie. boli V 55. minúte sa zrodila prvá veľká šance zápasu, odrazená lopta v hĺbke „veľkého vápna“ Serede našla v gólovej pozícii Regáliho, no ten namieril do nebies. V 70. minúte po faule Potomu na Kostadinova, Brenkus z priameho kopu trafil múr, na druhý pokus pred bránou našiel Regáliho, ktorý otvoril skóre – 1:0. V 88. minúte Takáč zahrával priamy kop a Regáli zvýšil na 2:0. Vzápätí ešte Iván vykresal pre hostí nádej na bod, skóre sa už ale nezmenilo.Futbalisti FK Senica remizovali v 6. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie s MFK Zemplín Michalovce 1:1.Na Záhorí sa predstavili Michalovce aj s bývalým trénerom Seničanov Antonom Šoltísom. Úvod začali o niečo aktívnejšie hostia, ale bez výraznejšej šance. Od 15. minúty prevzali opraty zápasu do svojich rúk Seničania. Guba výborne vnikol do 16-ky, jeho prudkú strelu brankár Dráb vyrazil a Košťálovú dorážku vyrazil obranca na roh. Po Piroskovom rohovom kope zakončoval na zadnej žrdi osamotený Guba, ale z vyloženej pozície mieril vedľa. O dve minúty Piroskovu strelu spoza 16-ky brankár kryl a o malú chvíľu bol Guba v ďalšej streleckej pozícii, lopta letela tesne nad. Hostia sa dostali do prvej šance v 28. minúte, kedy zakončovali Trusa a Diarra, ale brankár ViOn-u podržal svoje mužstvo. O minútu padol úvodný gól zápasu. Hostia ťažili z ofsajdovej pozície a po spätnej prihrávke Trusu z pätky skóroval Popovits. V 40. minúte zakončoval Piroska z 5-ky, no netrafil ideálne loptu, no o dve minúty už bolo vyrovnané, keď po rohu Košťála sa lopta odrazila k Asanovičovi a ten z 5-ky poslal loptu do siete.Druhý polčas už nepriniesol toľko šancí. Hralo sa prevažne v strede poľa, pričom sa obe mužstvá snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu. V 61. minúte bola nepríjemná Ljubičičova krížna prízemná strela, no lopta letela len tesne vedľa ľavej žrde. Hostia sa snažili v druhom polčase o rýchle protiútoky, ktoré však ku šanci neviedli. Záhoráci sa v poslednej 10-minútovke štandardkami a dlhými autami chceli dostať do vedenia, ale duel sa nakoniec skončil zaslúženou remízou.Futbalisti FK Pohronie remizovali v 6. kole nadstavbovej časti v skupine o udržanie s FC Nitra 0:0.Domáci začali lepšie, mali miernu prevahu i aktivitu, ale chýbali vyložené šance. Fadera mieril nepresne a s Weirovou koncovkou si poradil Šípoš. Nebezpečnejšia bola až hlavička Heurtauxa v pätnástej minúte, ale lopta mierila nad brvno. Hostia pohrozili neplánovane po centri Celebiho, lopta takmer zapadla k zadnej žrdi, Hrdlička sa musel poriadne natiahnuť. V 23. minúte predviedol peknú individuálnu akciu český útočník Chvěja, gólman Nitry musel už ukázať svoje umenie. Do prestávky mal viac práce a mohol ďakovať i šťastene v samom závere polčasu, pretože Ladjimu chýbal krok, aby dočiahol na loptu pred odkrytou bránkou.Aj v druhom polčase mali prevahu domáci futbalisti, do vedenia mohli ísť už v jeho úvode, ale Chvěja vo veľkej šanci zle trafil loptu po dobrej práci Mazana na pravom krídle. Slušnú možnosť mal aj Ladji, obišiel niekoľko hráčov, narazil si loptu s Faderom, no technická koncovka v jeho podaní nebola presná. Nitrania sa spoliehali na rýchle kontry, ale chýbala im finálna fáza. Bližšie ku gólu boli hráči Pohronia, najmä v 78. minúte Chvěja, vyhral tri čisté súboje pred zakončením, ktoré bolo napokon zrazené. V závere musel ešte Šípoš vyraziť loptu nad brvno po hlavičke Pavlíka. Hosťom pre zmenu nevyšiel brejk štyroch proti dvom.Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v 6. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul nad AS Trenčín 2:0.Zápas Trnavy s Trenčínom začal veľkými šancami. Najprv sa rútila na bránku hostí dvojica Ristovski - Grič, prvý menovaný sa rozhodol pre strelu, ktorú mu v sklze zblokoval Kapuadi. Na opačnej strane zatiahol loptu do šestnástky Corryn, spätnou prihrávkou našiel na päťke Kadáka, ten ale trestuhodne netrafil z pár krokov odkrytú bránku. Trnava udrela v 7. minúte. Koštrna posadil center na hlavu Bamidelemu, ktorý zblízka prekonal Kukučku - 1:0. Ofenzívny futbal pokračoval, aktívny bol Kadák, v zakončení ale dvakrát neuspel. Na opačnej strane Kukučka kryl pokus Vlaska spoza šestnástky. V 13. minúte vyšla andelom ukážková akcia po pravej strane, v jej finiši Cabral nabil nepokrytému Ristovskemu a ten bez prípravy strelil druhý trnavský gól. Trenčiansku zástavu sa snažili dvíhať El Mahdioui a Ikoba, ani jeden z nich však na Takáča nevyzrel. Veľmi dobrú príležitosť mal Corryn, svoju obaľovačku ale poslal tesne vedľa.Po zmene strán hra stratila náboj. V úvode zaujala strela Ristovskeho, ktorý z otočky natiahol Kukučku. Potom sa však dlhé minúty nič zásadné nedialo. Trenčín výraznejšie potrápil trnavskú defenzívu až v 75. minúte, keď Ikobovu ranu zrazil Twardzik, lopta sa odrazila na päťku ku Ghalimu, lenže Nigérijčan v koncovke zlyhal. Trnavčania si výsledok v ďalších momentoch postrážili a zaknihovali tak už piate ligové víťazstvo v rade a celkovo deviate na jar.