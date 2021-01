FL: Nemecký krídelník Moumou podpísal zmluvu s DAC Dunajská Streda

Dunajská Streda 28. januára (TASR) - Nemecký krídelník Brahim Moumou podpísal s FC DAC 1904 Dunajská Streda zmluvu na dva a pol roka. Informoval o tom web účastníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.



Naposledy pôsobil 19-ročný hráč s marockými koreňmi v ŠTK 1914 Šamorín. Na Žitný ostrov prišiel vlani v lete, keď ho DAC poslal na rozohratie sa do Šamorína. Svojimi výkonmi v jesennej časti sezóny aj počas zimného prípravného obdobia presvedčil trénera Bernda Storcka o tom, že si zaslúži miesto v kádri DAC.



"Veľmi sa teším, že mi DAC ponúkol zmluvu. O klube som počul veľa dobrého, tunajšie podmienky sú výborné. Infraštruktúra je fantastická, trénerský štáb pracuje maximálne profesionálne a aj spoluhráči ma prijali veľmi dobre. Som rýchly, útočný typ futbalistu, schopný rozhodovať zápasy. Môj prvoradý cieľ je pomôcť mužstvu k zisku titulu, pravidelne hrávať a v každom zápase podať čo najlepší výkon," povedal po podpise zmluvy Moumou.



"Brahim je veľmi zaujímavý hráč, ktorého sme skúšali už v lete. Dostal šancu šesť mesiacov trénovať pod mojím vedením a popritom pravidelne hrávať v Šamoríne. V zime sme ho presunuli do prvého tímu a ukázal sa ako možná alternatíva pre obe kraje útoku. Je rýchly, má dobrú strelu pravou aj ľavou nohou a na svoj vek je veľmi šikovný. Je to hráč s veľkým potenciálom pre budúcnosť," vyhlásil na margo čerstvej posily tréner DAC Bernd Storck.