FL: Niarchos posilou Dunajskej Stredy, ViOn opúšťa aj Vikri

Zlaté Moravce 15. decembra (TASR) - Slovenský futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble sa rozlúčil s dvojicou legionárov. Desiaty tím fortunaligovej tabuľky opúšťa indonézsky krídelník Egy Maulana Vikri a grécky útočník Giannis Niarchos, ktorý zamieril do Dunajskej Stredy.



Niarchos prišiel do Zlatých Moraviec v lete z FK Senica. Vo VioN-e pôsobil päť mesiacov, za ten čas stihol 20-ročný zakončovateľ odohrať 18 súťažných zápasov, v ktorých strelil šesť gólov. "Bolo mi potešením obliekať si dres ViOnu. Strávil som tu síce len päť mesiacov, ale dokázal som v tomto klube urobiť veľký progres. Cítim, že ponuka z Dunajskej Stredy ma môže posunúť ďalej. Ďakujem fanúšikom a ľuďom z klubu a všetkým spoluhráčom. A nemôžem zabudnúť ani na trénerský tím a hlavne trénera Galáda. Zostanete navždy v mojom srdci," uviedo Niarchos pre oficiálnu webstránku ViOn-u.



Jeho ďalším pôsobiskom bude DAC 1904 Dunajská Streda, do ktorého sa oficiálne presunie na začiatku zimného prestupového obdobia. S klubom zo Žitného ostrova podpísal zmluvu do 30. júna 2026. "Som veľmi šťastný, ponuka DAC-u ma veľmi potešila. Dunajskú Stredu som si vybral predovšetkým kvôli hlavnému trénerovi, ktorý verí mladým hráčom. Pri mojom rozhodovaní zohral dôležitú rolu. Teším sa na pôsobenie v novom prostredí, na skvelých spoluhráčov a fanúšikov," povedal pre internetovú stránku DAC-u Niarchos, ktorý bude v novom mužstve nastupovať s číslom 9.



Niarchos má v najvyššej slovenskej súťaži celkovo na konte 49 zápasov, 9 gólov a 5 asistencií. "Ioannis je z nášho pohľadu veľmi zaujímavý hráč, nielen typológiou a gólovosťou, ale aj vekom. Sledovali sme ho dlhšiu dobu, ja som mal o ňom informácie už aj z čias jeho pôsobenia v Senici. Jeseň sme na hrotovej pozícii dohrávali s mimoriadne kvalitným Nikolom Krstovičom a talentovaným Lukasom Leginusom, preto keď sa naskytla možnosť získať Ioannisa, klub preukázal interes a rozhodol sa vstúpiť do jednaní. Som veľmi rád, že sa nám podarilo dostať ho do nášho klubu, pretože v závere jesene mal vynikajúcu gólovú formu a v hre o jeho služby bolo viac mužstiev," konštatoval tréner DAC 1904 Adrian Guľa.



ViOn opúšťa okrem Niarchosa aj 22-ročný Vikri, ktorý sa s klubom ku koncu roka dohodol na vzájomnom ukončení spolupráce. Indonézsky reprezentant prišiel do Zlatých Moraviec už v rozbehnutom ročníku Fortuna ligy, výraznejšiu minutáž si však počas jesene nedokázal pripísať. Červeno-modrý dres si obliekol iba osemkrát, pripísal si jednu asistenciu. "Chcem poďakovať ViOnu, spoluhráčom a trénerskému tímu. Ďakujem za čas strávený v klube, hoci to bolo krátko," povedal Vikri.