FL: Obhajca titulu Slovan si upevnil postavenie na čele tabuľky

Hlasy po zápase

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Mali sme skvelý vstup do zápasu, taký tu dlho nebol. Myslel som si, že prežijem jeden pokojný večer s dobrou hrou. Za stavu 2:0 sme, žiaľ, vypli a nepochopiteľnými individuálnymi chybami sme vrátili Žilinu do hry. Počítali sme s tým, že Žilina má rokmi budovaný koncept, v ktorom sa hráči vedia pohybovať a sú silní na lopte. Prevzali taktovku a mali niekoľko šancí, podržal nás Adrián Chovan. Cez prestávku sme si povedali, že musíme zvýšiť aktivitu najmä smerom hore, čo sa nám sčasti darilo. Hneď sme však dostali kontaktný gól, kde to síce hráč perfektne trafil, no u nás zaspala celá ´druhá lopta´, keď sa naši ako fanúšikovia pozerali na súperovho hráča. Žilina potom mala momenty, pri ktorých sme tŕpli, no dali sme na 3:1 a potom sme ešte mali šancu na štvrtý gól. Vzhľadom na program, ktorý máme za sebou i pred sebou, je pre nás výsledok dobrý. Som rád, že sme vyhrali, pretože nie je ľahké stále víťaziť. Žilina hrala dobre, hrá futbal."







Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Predošlé zápasy, počas ktorých má Slovan náročný program, ukázali, že mu začiatky duelov robili problém. Chceli sme to využiť. Môžeme už len premýšľať o tom, či sme mali byť v úvode aktívnejší alebo si na to počkať. Do zápasu sme vstúpili zle, dostali sme dva góly. Paradoxne, následný prístup Slovana nám umožnil hrať našu hru. Dostávali sme sa do vecí, ktoré chceme a v ktorých sme úspešní. Ešte v prvom polčase sme si dokázali vytvoriť dosť šancí, aby sme duel zdramatizovali. Po prestávke sme skórovali, hneď sme mali ďalšiu príležitosť urobiť niečo so zápasom. Je otázka, ako by Slovan zareagoval, ak by sa nám to podarilo. Naopak, dostali sme tretí gól, ktorý nám vzal šancu bojovať o výsledok. Mali sme ešte jednu šancu na zníženie na 2:3, ale to už bol skôr vabank, mohli sme aj znovu inkasovať. Niektoré veci sme zahrali dobre, možno by sme si mohli povedať, že je to škoda. Ja si to nemyslím, tam je totiž potrebná kvalita a pokoj v situáciách v ofenzíve i defenzíve, a tú sme tam dnes nemali."



6. kolo Fortuna ligy:



FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (1:0)



Góly: 16. Daniel, 46. Mikovič, 55. Bukata - 53. Nicolaescu. ŽK: Kóša, Mikovič - Dimun, Kalmár, ČK: 58. Mikovič (Spartak) po 2. ŽK. Rozhodovali: Smolák - Hancko, Halíček, 3879 divákov



Spartak: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša, Mikovič - Savvidis - Daniel (61. Tumma), Bukata (90. Čurma), Štefánik (73. Paur), Bamidele Yusuf (61. Bolaji) - Boateng (73. Ristovski)



DAC: Veszelinov - Blackman, Kružliak, Risvanis (68. Brunetti), Muhamedbegovič (46. Ciganiks) - Balogh, Dimun (79. Kalmár), Káčer - Veselovský (79. Szánthó), Krstovič, Ramadan (46. Nicolaescu)







FK Železiarne Podbrezová - MFK Dukla Banská Bystrica 3:1 (2:0)



Góly: 12. Ďatko, 41. Cobnan, 88. Kuzma - 76. Willwéber. ŽK: Migaľa, Uhrinčať, Depetris - Kukoľ, Breznaník. Rozhodovali: Dohál - Vorel, Roszbeck, 3472 divákov



Podbrezová: Ludha - M. K. Bartoš, Godál, Grešák - Ďatko (90.+7 A. Masaryk), Paraj, Bakaľa, Kukoľ (71. Kuzma) - Issa (46. Breznaník), Cobnan (80. Bariš), Pavúk



B. Bystrica: Hruška - Uhrinčať, Kupčík, Pišoja (63. Rymarenko), Záhumenský (90.+2 Hanes) – Migaľa, Ľupták (63. Depetris), Willwéber – Slávik, Faško, Polievka







MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 3:1 (1:0)



Góly: 10. a 78. Da Silva, 52. Žofčák (z 11 m) - 86. Fábry. ŽK: Marcin, Ranko, Jeřábek – Hollý, Čögley. Rozhodovali: Očenáš (40. Micheľ) - Pozor, Štofik, 921 divákov



Michalovce: Kožuchar - Kotula, Jeřábek, Ranko, Mendez - Perez - Vico (81. Slobodník), Begala, Žofčák (59. Vaško) - Marcin, Da Silva (81. Záhradník), Jánošík (73. Magda)



Skalica: Junas - Čögley, Blažek, Rudzan, Yao (82. Černek) - Nagy, M. Hollý (46. Fábry) - Baumgartner (46. Václav), Vlasko (69. Šebesta), Mihalík (76. Mášik) - Haša







AS Trenčín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (1:0)



Góly: 18. Gajdoš, 78. Stojsavljevič - 52. Bedecs. ŽK: Kupusovič, Stojsavljevič, Ibrahim - Gerát. Rozhodovali: Ochotnický - Štrbo, Zemko, 716 divákov



Trenčín: Kukučka - Mičuda (88. Kmeť), Pires, Stojsavljevič, Madu - Gajdoš (74. Bainovič), Lavrinčík, Ibrahim - Demitra (59. Witan), Kupusovič (74. Letenay), Soares (88. Ďuriška)



L. Mikuláš: Sváček (14. Gröger) - Totka, Bielák, Bedecs, Župa (88. Kotora) - Václavik, Káčerík, Gerát - Popovič (82. Voško), Matoš (82. Diviš), Nečas







FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Ružomberok 2:2 (0:1)



Góly: 62. Horák, 87. Brenkus - 7. Gerec, 68. Kelemen. ŽK: Šuvalija, Múdry, Suľa - Halabrín, Fabiš. Rozhodovali: Kráľovič - Hrmo, Jánošík, 891 divákov



Z. Moravce: Lukáč - Almeida (32. Horák), Pintér, Bednár, Suľa - Duga, Múdry (78. Vestenický) - Pinte (60. Maulana Vikri), Ďubek (78. Brenkus), Mondek - Niarchos (46. Šuvalija)



Ružomberok: Frühwald - Fabiš, Maslo, Mojžiš, Madleňák - Luterán, Halabrín (83. Malý) - Morong (56. Tučný), Gerec (73. Rakyta), Regáli (83. Dopater) - Kelemen







ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 3:1 (2:0)



Góly: 2. a 4. Čavrič, 72. Zmrhal - 49. Ďuriš. Bez kariet. Rozhodovali: Glova - Bednár, Poláček, 3548 divákov



Slovan: Chovan - Križan (64. Medveděv), Abena, Voet - Hrnčár (76. Čakvetadze), Mustafič (64. Kankava), Kucka, Lovat - Čavrič (76. Green), Ramirez (84. Barseghjan), Zmrhal



Žilina: Belko - Rusnák, Leitner, Nemčík, Bari (82. Sluka) - Myslovič, Kopas (83. Stojčevski), Gidi - Kaprálik, Jambor (67. Galčík), Ďuriš





tabuľka po 6. kole:



1. ŠK Slovan Bratislava 6 5 0 1 20:6 15



2. FC Spartak Trnava 6 3 2 1 13:6 11



3. FC DAC 1904 D. Streda 6 3 2 1 10:5 11



4. MFK Ružomberok 5 2 4 0 9:6 10



FK Železiarne Podbrezová 5 2 4 0 9:6 10



6. MŠK Žilina 6 2 3 1 9:7 9



7. AS Trenčín 6 2 2 2 5:8 8



9. MFK Zemplín Michalovce 6 2 1 3 9:13 7



9. MFK Skalica 6 1 2 3 6:11 5



10. MFK Tatran L. Mikuláš 6 0 3 3 5:11 3



FC ViOn Z. Moravce-Vráble 6 0 3 3 5:11 3



12. MFK Dukla B. Bystrica 6 1 0 5 6:16 3





Bratislava 21. augusta (TASR) - Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava si upevnili postavenie na čele tabuľky Fortuna ligy. V nedeľnom domácom stretnutí 6. kola zvíťazili nad MŠK Žilina 3:1 a od úvodnej prehry v Podbrezovej uspeli piatykrát za sebou. Vedú so štvorbodovým náskokom pred Trnavou a Dunajskou Stredou.FC Spartak Trnava zvíťazil v sobotňajšom šlágri nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 a v tabuľke sa posunul na druhé miesto. Tímu z Žitného ostrova pripravil prvú prehru v sezóne. Podbrezová si v derby nováčikov poradila s banskobystrickou Duklou takisto 3:1. MFK Zemplín Michalovce uspel v súboji s MFK Skalica rovnako 3:1. V 40. minúte sa po zrážke s domácim kapitánom Igorom Žofčákom zranil hlavný arbiter Michal Očenáš a musel ho nahradiť Kristián Micheľ.Hráči AS Trenčín zvíťazili nad MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1, rozhodujúci gól strelil v 78. minúte srbský obranca Lazar Stojsavljevič. Zlaté Moravce remizovali s MFK Ružomberok 2:2. Bod pre domácich zachránil v 87. minúte striedajúci Adam Brenkus, ktorý v lete prišiel do Zlatých Moraviec práve z Ružomberka.