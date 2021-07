FORTUNA LIGA: Obranu Serede posilnil Andrej Kadlec

Sereď 28. júla (TASR) - Defenzívu tímu najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ŠKF Sereď posilnil Andrej Kadlec. Dvadsaťpäťročný hráč naposledy pôsobil v poľskom prvoligovom klube Jagiellonia Bialystok.



"Poznáme kvality tohto hráča aj napriek tomu, že v poslednom období mal zdravotné problémy. Andrej je s nami od začiatku prípravy, absolvoval teda tréningový proces pod trénerom Jarábkom. Je to určite skvalitnenie defenzívnej formácie, ale aj smerom do ofenzívy. Prajeme mu pevné zdravie, aby v Seredi reštartoval svoju futbalovú kariéru," cituje internetová stránky ŠKF slová generálneho manažéra Mariána Černého.



Kadlec, ktorý sa Seredi upísal do konca roka 2021, pred účinkovaním v Poľsku si obliekal dres Spartaka Trnava. V priebehu troch rokov odohral za tento klub vo Fortuna lige celkovo 63 zápasov a strelil 3 góly, na európskej scéne si pripísal 16 štartov. V sezóne 2017/2018 získal so Spartakom majstrovský titul.