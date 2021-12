FL: Ofenzívu Šošonov posilnil gólový objav ligy Elvis Mashike

Žilina 20. decembra (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu MŠK Žilina sa dohodlo na spolupráci s 27-ročným konžským útočníkom Elvisom Mashikem. Ten posilní Šošonov v jarnej časti, keď podpísal s MŠK zmluvu od 1. januára 2022 do konca aktuálnej sezóny aj s následnou obojstrannou opciou do 30. júna 2024.



Rodák z Demokratickej republiky Kongo nie je na Slovensku žiadnym nováčikom, jeho meno sa do povedomia fanúšikov síce dostalo až počas tejto sezóny vďaka siedmim gólom v drese Senice. Na Slovensku však 186-cm vysoký hráč pôsobí už takmer 10 rokov. Mashike si prešiel nižšími súťažami, vyskúšal si českú ligu a napokon sa vrátil na Slovensko, kde bol po polovici základnej časti najlepším strelcom Fortuna ligy.



"Prvý kontakt od Žiliny prišiel prostredníctvom môjho agenta, ktorý mi sprostredkoval ponuku. Záujem o spoluprácu bol obojstranný, takže sme rýchlo dohodli. Počas môjho doterajšieho pôsobenia na Slovensku som Žilinu vždy vnímal ako jeden z top tímov v krajine. Som veľmi vďačný, že od januára môžem pôsobiť v žltozelených farbách. Zároveň je to pre mňa obrovská príležitosť urobiť ďalší krok v kariére. Proti Žiline som hral v tejto sezóne už dvakrát. Máte, resp. máme mladý a talentovaný tím, ktorému možno chýba trochu viac skúseností. Páči sa mi však, že Žilina preferuje ofenzívny štýl, chalani jazdia po ihrisku hore-dole. Dúfam, že im aj ja pomôžem ešte k lepším výkonom."



O novej posile pre klubový web viac prezradil športový manažér Žiliny Karol Belaník: "V zimnom prestupovom období sme sa chceli posilniť na pozícii hrotového útočníka, keďže hráčov na tejto pozícii trápili zranenia či stagnácia. Elvis nás upútal vo vzájomných zápasoch predovšetkým svojou pracovitosťou, nasadením a agresivitou. Je to hráč, ktorý sa hodí do pressingu a dá sa s ním pracovať. Rovnako mal výborný gólový úvod sezóny, a tak sme využili možnosť podpísať ho. Elvis dostal viacero iných ponúk aj zo slovenskej ligy, poľskej či bieloruskej súťaže. Oslovil nás aj vďaka tomu, že popri ostatných ponukách bola pre neho Žilina prioritou. Zavážilo aj to, že jeho manželka pochádza z českého Zlína a vzdialenosť od Žiliny nie je veľká. Potešil nás svojou otvorenosťou a túžbou prestúpiť do MŠK. Navyše, páči sa mu náš štýl hry, tréningový proces, a preto bol pozitívne nastavený smerom k príchodu k nám."