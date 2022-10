FL: Podbrezová doma prehrala s Ružomberkom 0:2 v 13. kole

FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok 0:2 (0:1)



Góly: 37. Regáli, 51. Madleňák. Rozhodovali: Marhefka – Štrbo, Weiss, ŽK: Grešák, Breznaník, Pavúk - Luterán, ČK: 90.+3 Tučný (Ružomberok) za hrubý faul, 1360 divákov.



Podbrezová: Ludha – M. K. Bartoš, Godál, Grešák – Bakaľa – Kukoľ (46. Kováčik), Grendel (59. Vasiľ), Pavúk, Ďatko – Kuzma (59. Breznaník), Cobnan (78. Lupták)



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo (46. Mrva), Mojžiš, Madleňák – Gerec, Zsigmund, Luterán, Chrien (86. Tučný) – Regáli, Bobček (90.+5 Kelemen)

Podbrezová 7. októbra (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová prehrali v piatkovom zápase 13. kola Fortuna ligy doma s MFK Ružomberok 0:2. Liptáci sa tak bodovo vyrovnali "železiarom" a zaradili sa za nich na priebežné štvrté miesto v tabuľke. Podbrezová bola v úvode sezóny 10 zápasov nezdolaná, teraz však utrpela druhú prehru za sebou, predtým v 12. kole podľahla doma Slovanu (1:3).Domáci mali od začiatku hernú prevahu, ale mohli pykať, pretože v 19. minúte sa Tomáš Bobček dostal do úniku a namieril do žrde. Napokon hostia išli do vedenia pred polčasom, keď si loptu po nevydarenej strele Martina Chriena našiel na ľavej strane šestnástky Martin Regáli a presne zakončil. Po zmene strán sa ujala strela Mateja Madleňáka z asi 18 metrov, lopta i s prispením žrde skončila v sieti. Podbrezová následne zvýšila úsilie, mala šance, ale duel už nezdramatizovala.