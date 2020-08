FORTUNA LIGA: Pohronie omladilo káder, cieľ je desiate miesto

Zmeny v kádri:



Odchody: Ján Hatok, Ján Dzurík, Ismar Tandir, Matej Luksch, Roland Gerebenits, Michal Obročník, Matúš Mikuš



Príchody:



Erik Kramár, Dominik Špiriak, David Bangala, Samuel Dovec, Martin Repiský, Bernard Petrák, Peter Chríbik, Ryan Lindsay

Súpiska:



Brankári: Tomáš Jenčo, Martin Repiský, Samuel Dovec



Obrancovia: Richard Župa, Dominik Daniš, Petr Pavlík, Patrik Jacko, Erik Kramár, Peter Chríbik, Bernard Petrák, David Bangala, Dominik Špiriak



Stredopoliari: Michael Abomo Meda, Lukáš Pellegrini, Cedrik Badolo, James Weir, Patrik Blahút, Ali Fadera, Peter Kasan, Ryan Lindsay, Peter Mazan



Útočníci: Kojo Matič, Patrik Abrahám, Viktor Vondryska

Prípravné zápasy:



FK Pohronie – Dukla Banská Bystrica 2:2



FK Pohronie – Spartak Trnava 1:1



FK Pohronie – AS Trenčín 3:0

Žiar nad Hronom 4. augusta (TASR) – Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa vstupujú do sezóny 2020/2021 vo Fortuna lige s jednoznačným cieľom záchrany. Klub s najnižším rozpočtom na úrovni 750.000 eur by sa rád vyhol baráži a obsadil v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži konečné 10. miesto.uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii v Žiari nad Hronom člen predstavenstva FK Pohronie Martin Baláž, pričom priblížil aj rozpočet:Pohronie počas krátkej letnej prestávky iba minimálne obmenilo základný káder. Odišli prevažne futbalisti, ktorí nenastupovali v tohtoročnej nadstavbe FL pravidelne, prišli mladší a perspektívni hráči.podotkol tréner Pohronia Mikuláš Radványi, ktorý pre TASR uviedol, že sa stotožňuje i s cieľmi, ktoré stanovilo vedenie klubu:Pohronie opustilo sedem hráčov - Ján Hatok, Ján Dzurík, Ismar Tandir, Matej Luksch, Roland Gerebenits, Michal Obročník a Matúš Mikuš. Defenzívu vystužia 19-ročný Erik Kramár (Zbrojovka Brno), 21-ročný Dominik Špiriak (DAC D. Streda), 23-ročný David Bangala (ESM Gronfreville – Franc.) a 20-ročný Bernard Petrák (MŠK Žilina), ktorý prišiel na hosťovanie. V obrane bude i naďalej pôsobiť Peter Chríbik, tomu sa zmenilo hosťovanie zo Žiliny na prestup. K brankárskej jednotke Tomášovi Jenčovi sa pridali dvaja 19-roční mladíci Martin Repiský (Slovan Bratislava, odchovanec Pohronia) a Samuel Dovec (odchovanec Pohronia). Medzi stredopoliarov by mohol zapadnúť nový legionár z Kanady, iba 18-ročný záložník Ryan Lindsay. "" prezradil športový riaditeľ FK Pohronie Miroslav Filipko.Kapitánska páska sa v mužstve vlaňajšieho nováčika nemení. Naďalej ju bude nosiť 32-ročný Lukáš Pellegrini, ktorý je v tíme už šesť sezón. Na utorňajšej tlačovej konferencii neskrýval potešenie nad tým, že si už druhý rok po sebe zahrá najvyššiu slovenskú súťaž:V 1. kole nového ročníka nastúpia futbalisti Pohronia v sobotu o 19.00 h na pôde FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.