FL: Pohronie sa pred jarou posilnilo o Mihalíka a Sandala

Žiar nad Hronom 4. februára (TASR) - Futbalisti FK Pohronie sa pred jarnou časťou Fortuna ligy posilnili o krídelníkov Jaroslava Mihálika a Dominika Sandala.



Dvadsaťsedemročný Mihalík je člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie, za ktorú odohral doteraz osem stretnutí. "Hľadali sme typologicky presne takého hráča, akým je Jaro Mihalík. Prichádza s ním kvalita do finálnej ofenzívnej fázy a veríme, že bude jedným z kľúčov nášho úspechu v nadchádzajúcej fáze Fortuna ligy," povedal pre klubový web športový manažér Patrik Furka.



Mihalík naposledy pôsobil v izraelskom klube Maccabi Petah Tikva, predtým obliekal aj dresy MŠK Žilina, Slavie Praha, Cracovie Krakov, Lechie Gdaňsk a Sigmy Olomouc.



Ďalšou akvizíciou Pohronia je 24-ročný ofenzívny záložník Dominik Sandal. Mládežnícky odchovanec klubov Győri ETO FC a FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorý naposledy pôsobil v III. maďarskej lige, sa od januára pripravoval s tímom a stal sa aj súčasťou kádra pre jarnú časť. "Dominik síce prichádza z III. maďarskej ligy, no v mládežníckych kategóriách bol výkonnostne na úrovni hráčov ako Alex Iván alebo Krisztián Domonkos, ktorí dnes pôsobia v kvalitných fortunaligových kluboch. My veríme, že šancu, ktorú dostáva v FK Pohronie zužitkuje a v najvyššej slovenskej súťaži ukáže hráčsky potenciál, ktorý v ňom vždy bol," uviedol Furka.