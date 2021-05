FL: Ramirez mieri z Dunajskej Stredy do Rubinu Kazaň

Dunajská Streda 23. mája (TASR) - Sobotný zápas Dunajskej Stredy s Trnavou bol pre Erica Ramireza posledným vo futbalovej Fortuna lige. Venezuelský útočník prestúpi z DAC do ruského Rubinu Kazaň. Transfer potvrdil sám hráč v pozápasových rozhovoroch.



Už počas týždňa prichádzali správy z ruských portálov, že 22-ročný Ramirez môže prestúpiť do Rubinu Kazaň. Kluby ešte prestup oficiálne nepotvrdili. "Je to pre mňa ťažké, pôsobil som tu dva roky. Som vďačný každému, kto mi pomohol, aby som mohol dávať góly a asistencie. Proti Trnave som nehral, bolo to spoločné rozhodnutie, aby ma chránili pred zraneniami. Pre mňa je to výborná možnosť, Kazaň bude hrať v európskych pohároch. Ešte si budem užívať posledné dni v tejto krajine a potom odlietam do Ruska. Som šťastný, lebo mám ďalšiu šancu na napredovanie, ale to je normálne. Odohral som tu krásne dva roky, zostanú mi pekné spomienky," povedal Ramirez.



O druhom najlepšom strelcovi skončenej sezóny FL (16 gólov) hovoril na pozápasovej tlačovke aj tréner Antal Németh: "Má dobrú osobnosť, rád trénuje a rád pracuje. Je typ hráča, ktorý sa rád rozvíja. Veľmi dobre sa s ním pracuje. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť, veríme, že bude mať úspešnú kariéru."



Venezuelský útočník prišiel do DAC v lete 2019 z Karvinej. Za dve sezóny v Dunajskej strede odohral 67 zápasov, v ktorých strelil 28 gólov. Údajná prestupová čiastka, ktorá bude podľa portálu transfermarkt.de 3 milióny eur, môže byť novým rekordom pre Dunajskú Stredu. V lete 2019 za 2,2 milióna eur prestúpil Vakoun Issouf Bayo do Celticu Glasgow.