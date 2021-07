FL: Sereď chce byť po veľkých zmenách konkurencieschopná

Sereď 22. júla (TASR) - V slovenskom futbalovom klube ŠKF Sereď nezostal po siedmej priečke v predchádzajúcej fortunaligovej sezóne kameň na kameni. Z tímu, ktorý vybojoval účasť v baráži o postup do Európskej konferenčnej ligy, odišlo takmer dvadsať hráčov. Sereď stále pracuje na doplnení kádra, hoci už o tri dni odštartuje nový ročník FL na pôde MŠK Žilina.



Zmeny nenastali iba v hráčskej kabíne, ale aj na lavičke. Juraj Jarábek na nej vystriedal Gergelyho Geriho, ktorý zamieril do FK Pohronie. "Klobúk dole pred celým vedením klubu, vždy je tam rozpočet, do ktorého sa musíte zmestiť. Nebolo jednoduché znova poskladať mužstvo za pochodu, v plnej príprave s ťažkými súpermi. Zatiaľ sa nám to podarilo doplniť desiatimi hráčmi, dokopy máme šestnásť hráčov a v nedeľu začíname ligu. Stále pracujeme na príchodoch, uvidíme, ako to vypáli. Veľké ciele si určite nedávame," povedal 58-ročný tréner na štvrtkovej tlačovej konferencii.







Medzi stálice patrí kapitán Ľubomír Michalík, ktorý s výnimkou krátkej zastávky v Galante pôsobí v Seredi od roku 2017. "Momentálne nemáme takú kvantitu, ale myslím si, že prišla kvalita. Až tak sme sa neoslabili a určite budeme konkurencieschopní. Gro, ktoré zostalo, predvádzalo v príprave veľmi dobré výkony. Samozrejme, ukáže to až samotná súťaž," povedal 37-ročný stopér a ambície nekonkretizoval ani generálny manažér klubu Marián Černý: "Sme radi, že sa nám podarilo angažovať skúseného odborníka a dobrého trénera pána Jarábka a s ním aj trénerský štáb. Toto bola prvá lastovička, ktorá sa nám podarila ešte pred letnou prípravou. Žiaľ, odišlo nám mnoho hráčov z minulosezónneho kádra. Nastala veľká fluktuácia, prišli nové tváre. Kompletne zmeniť realizačný tím a káder nie je jednoduché."



ŠKF bude naďalej hrávať svoje domáce zápasy v prechodnom stánku, Zlaté Moravce vymení od novej sezóny za Trnavu. "Musíme hrať kvalitný a atraktívny futbal, aby ľudia prišli do hľadiska. Chceme byť konkurencieschopní a získavať body. Nedávame si dlhodobé ciele, pôjdeme od zápasu k zápasu, chceme baviť futbalom ľudí i seba a byť hrdou súčasťou Fortuna ligy," dodal Černý.