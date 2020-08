FL: Sereď chce hrať poctivú hru, Lérant: Nechceme sa zachraňovať

Sereď 7. augusta (TASR) - Futbalisti Serede idú do ich tretej sezóny Fortuna ligy s novým názvom aj ambíciou vyhnúť sa bojom o záchranu. Z názvu vypadlo meno sponzora iClinic, ktorý sa sústredí na pôsobenie hokejistov Bratislava Capitals v rakúskej nadnárodnej Ice Hockey League. Podľa trénera ŠKF Sereď Petra Léranta chce mužstvo najmä hrať poctivý futbal a zavďačiť sa vlastným fanúšikom.



Pred dvoma sezónami vtedajší nováčik nečakane prenikol do prvej šestky, v tej uplynulej "koronasezóne" sa zachránil dve kolá pred koncom skrátenej nadstavby. Lérant na piatkovej tlačovej konferencii zhrnul nezvyčajne krátku prípravu a načrtol ambície tímu: "Príprava bola netypicky krátka, pracovali sme na hernej forme, o kondičnej stránke sa nedá zvlášť hovoriť. Sami sme zvedaví, ako budeme na ligu pripravení. Chalani sa tešia. Začali sme 20. júla, po asi týždňovej prestávke od uplynulej sezóny. Potom sme nabehli na trojtýždňovú prípravu a odohrali štyri prípravné zápasy. Dvakrát sme zvíťazili, dvakrát prehrali. Zápasy splnili účel, ukázali nám, kde máme pracovať. Tím sa formoval, hoci kostra mužstva zostala pokope. Mali sme tiež viacerých hráčov na skúške."







Káder mužstva zostal relatívne pokope a prišli viacerí mladí hráči. "Prišiel Mészáros, ktorý bol naposledy v Zlatých Moravciach. Aj zaujímavý typ, Kórejčan Bae na post desiatky, uvidíme, či si zvykne na slovenskú ligu. Tiež talentovaný Filip Tatranský z AS Trenčín, do ktorého vkladáme veľké nádeje na poste šesť. Je mladý, treba s ním pracovať. Na post desiatky tiež prišiel talentovaný mladý Bosniak Mehič z Atalanty Bergamo," objasnil Lérant a na margo cieľového umiestnenia dodal: "Radi by sme zopakovali prvú šestku z prvej sezóny. Ale musíme byť realisti, sme malý a skromný klub, nebudeme mať prehnané vyhlásenia. Nie sme v takej pozícii. Cieľ je nemať záchranárske starosti. Chceme hrať poctivý futbal, na tomto chceme stavať. Prvá šestka by bola len bonus."



Za kabínu dostal pred médiami priestor kapitán Tomáš Hučko: "Možno v príprave to mohlo byť z pohľadu výsledkov lepšie. Ale dôležitá bude liga. Nečaká nás nič jednoduché. Sme ale radi, že bude nahustený zápasový program. Som rád, že mužstvo zostalo pokope a prišli aj mladí hráči. Dúfam, že dobre zapadnú a v lige budeme úspešní."



Sereď nemá pre potreby FL vlastný štadión, ale v pláne je od budúcej sezóny už pôsobiť na zrekonštruovanom stánku v domácom prostredí. Hrať teda bude celú sezónu v Zlatých Moravciach: "Dohoda je, že celú sezónu odohráme v Zlatých Moravciach. Dúfam, že to bude posledná sezóna mimo nášho štadióna a od budúcej už budeme na vlastnom," povedal generálny manažér klubu Roman Adamčík.



káder ŠKF Sereď na jeseň 2020/2021:

brankári: Adnan Kanurič (BaH), Mathew Yakubu (Nigéria)



obrancovia: Tomáš Hučko, Martin Mečiar, Ľubomír Michalík, Adam Morong, Tidiane Djiby Ba (Seneg.), Matej Slaninka



stredopoliari: Filip Tatranský, Beomgeun Bae (Kór.rep.), Alex Iván, Nicolas Šumský (ČR), Roko Jureškin (Chor.), Denis Potoma, Filip Pankaričan (Srb.), Bankole Adekuoroye (Nigéria), Kristián Kolčák, Alen Mehič (BaH), Mateja Mišič (Chor.)



útočníci: Dino Špehar (Chor.), Senad Jarovič (Nem.), Aleksandar Vucenovič (Rak.), András Mészarós





príchody: Mészáros (Pohronie), Mišič (Sokoksár), Kolčák (Petržalka), Mehič (Atalanta Bergamo)



odchody: Cleber, P. Penksa, Dabo, Vuk, Duranski, Rorič