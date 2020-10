FORTUNA LIGA: Nitra skončila remízou, Ružomberok s víťazným koncom

ŠKF Sereď - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:2 (1:1) - hralo sa v Zlatých Moravciach



Góly: 28. Šumský - 8. Kyziridis, 71. Duga. Rozhodovali: Sedlák, Weiss, Galo, ŽK: Čelikovič, Jarovič, Ba, Šumský - Duga, Moško, Grozdanovski,



Sereď: Yakubu - Čelikovič, Michalík, Ba, Hučko (83. Pereira) - Morong - Iván, Potoma (83. Ibarguen), Šumský, Bušnja (58. Pankaričan) - Jarovič (71. Jureškin)



Zlaté Moravce-Vráble: Chovan - Čögley, Tóth, Moško, Chren - Hrnčár (77. Kovaľ), Grozdanovski, Duga, Kyziridis - Ďubek - Balaj



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Senica 1:2 (1:0)



Góly: 32. Špiriak – 61. Fotr, 71. Malec. Rozhodovali: Kružliak – Ferenc, Borsányi, ŽK: Jacko, Mazan - Šimčák, Gallovič, Fryšták, ČK: 88. Jacko (Pohronie) po druhej ŽK



Pohronie: Jenčo – Jacko, P. Pavlík, Špiriak – Badolo, Obročník (74. Chríbik), Weir, Župa – Blahút (63. Audino), Bimenyimana (70. Fadera), Mazan



Senica: Fryšták – Addo, Asanović, J. Nemec – Gallovič (90+2 Mašulovič) - Kopečný, Piroska, Totka (46. Fotr, 90.+ Eneji), Šimčák – Berisha (46. Yenne), Malec

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 2:1 (0:1)



Góly: 82. Kochan, 90.+ Regáli - 20. Kurminowski, Rozhodovali: Glova – Bednár, Jekkel, bez kariet



Ružomberok: Macík – Čurma, Mrva, Mojžiš – Kmeť, Kostadinov, Kochan, Múdry (57. Ďungrel), Madleňák (76. Takáč) – Almási (57. Regáli), Gerec



Žilina: Petráš – Kopas, Minárik, Nemčík – Gono, Gamboš – Rusnák (86. Kaprálik), Bačachčjan (51. Ďuriš), Bernát (67. Myslovič), Sluka (86. Javorček) – Kuriminowski (86. Jibril)



FC Spartak Trnava - AS Trenčín 2:0 (0:0)



Góly: 79. Pačinda (z 11 m), 89. Kóša. Rozhodovali: Ziemba – Somoláni, Košecký, ŽK: Jónsson, Hrnčár (tréner) – Ikoba, Zubairu, Križan, Ligeon



Trnava: Rusov – Jónsson (46. Turňa), Grič, Anthony, Tsaousis – Savvidis - Cabral (65. Kolesár), Bukata (54. Tumma), Yusuf (86. Kóša), Yao – Vlasko (65. Pačinda)



Trenčín: Šemrinec – Ligeon, Križan, Kapuadi, Pirinen – El Mahdioui, Zubairu (86. Depetris) – Roguljić, Kadak, Ahmad (60. Comvalius) - Ikoba (60. Čatakovič)

FC Nitra – MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1)



Góly: 10. Gatarić - 43. Tandir (11 m). ŽK: Adamec, Kolčák - Soler, Rozhodcovia: Smolák - Pozor, Čajka. bez divákov.



Zostavy a striedania:



Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Kolčák, Magda - Gatarić, Adamec, Mustafič, Chobot (81. Danek) - Faško, Vrábel (70. Franko)



Michalovce: Marković - Kolesár, Soler, Vaško, Vojtko - Taiwo (73. Popovits), Neofytidis, Bednár, Phillips, - Tandir, Trusa (86. Ivanov)



Zlaté Moravce 25. októbra (TASR) - Futbalisti ŠKF Sereď prehrali v sobotňajšom stretnutí 11. kola Fortuna ligy s FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:2. Duel sa hral v Zlatých Moravciach. FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa prehrali v 11. kole Fortuna ligy s FK Senica 1:2.Do stretnutia lepšie vstúpili hráči Vionu. Prebiehala 8. minúta, Hrnčár z pravej strany posadil výborný center na hlavu Kyziridisa, ktorý prudkou hlavičkou z piatich metrov otvoril gólový účet stretnutia - 0:1. V 13. minúte skúšal šťastie Duga, z hranice šestnástky mieril tesne mimo. Vyrovnanie priniesla 28. minúta, po závare v pokutovom území hostí sa k lopte dostal Šumský, ktorý prudkou prízemnou strelou k ľavej žrdi prekonal Chovana. V 32. minúte sa v obrovskej šanci ocitol Jarovič, ktorého z troch krokov vychytal Chovan, následnú dorážku na bránkovej čiare odvrátil Tóth. V závere prvého dejstva pálil nepresne z hranice šestnástky Jarovič.Aj do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie hráči Vionu. V 49. minúte si na Čögleyov center vyskočil Balaj, jeho dobre mierenú hlavičku pod brvno Yakubu vytesnil na rohový kop. Ten rozohral Ďubek, ale Duga zblízka prestrelil. V 55. minúte prišla vydarená kombinácia po ose Duga - Kyziridis s koncovkou Balaja, ktorého strelu Yakubu na dvakrát skrotil. Skóre sa opäť menilo v 71. minúte, Ďubek odohral štandardku z pravej strany, k lopte sa na hranici malého vápna dostal Duga a presnou hlavičkou poslal hostí opäť do vedenia - 1:2. Záverečná snaha Serede k vyrovnaniu neviedla., tréner Serede: ", tréner Zlatých Moraviec:Oba tímy od začiatku predvádzali skôr bojovný futbal s minimom šancí, hostia sa nedostali v prvom polčase do žiadnej, nebezpečné lopty v ich podaní pred bránkou dobre riešila obrana Pohronia. Gólový moment prišiel po dvadsiatich minútach hry a tešili sa domáci. Župa hodil dlhý aut až do malého vápna, kde lopta nadskočila a Fryšták sa musel poriadne natiahnuť, po jeho zákroku však ešte Špiriak dokázal zakončiť a dostal loptu tesne za čiaru – 1:0. O minútu na to sa dobrou strelou prezentoval spoza šestnástky útočník Pohronia Bimenyiman, ale brankár Senice dobre zasiahol. V 39. minúte dostal peknú loptu od Badola do šestnástky Blahút, no vo finálnej fáze mu to pred Fryštákom smolne nevyšlo. Veľkú príležitosť mal v nadstavenom čase úvodného dejstva Bimenyimana, pekne sa prepracoval do pokutového územia, vystrelil z asi 15 metrov, no tesne vedľa žrde.V druhom polčase Senica zvýšila aktivitu, ale šancu mali futbalisti od Hrona. Po akcii Župu sa ocitol v šestnástke voľný Pavlík, strieľal medzi žrde, avšak zaskvel sa Fryšták. Záhoráci napokon vyrovnali po štandardke Pirosku, keď hlavičkoval pred bránkou Asanovič, loptu poslal k vzdialenejšej žrdi, kde ju doklepol striedajúci Fotr – 1:1. V 71. minúte pretavili hostia aj druhú šancu v zápase do druhého gólu. Piroska z priameho kopu centroval do pokutového územia, kde mal veľa priestoru Malec a odrazenú loptu poslal nekompromisne k žrdi – 1:2. Seničania sa nakopli a mali dobrú možnosť po prieniku Yenneho, hoci mu nevyšiel, dostala sa ešte k nemu odrazená lopta, no mieril nad brvno. V závere vrhli domáci sily do útoku, ale Župa sa v nadstavenom čase pred Fryštákom nepresadil., tréner Pohronia:, tréner Senice:, autor víťazného gólu Senice: „V 12. minúte Gerec vnikol do šestnástky hostí, ale v poslednej chvíli ho zblokoval stíhajúci Minárik. V 19. minúte Almásiho hlavička len tesne minula cieľ. Potom z rýchleho brejku mal gól na kopačke Kurminowski, keď prešiel aj cez brankára MFK Macíka, ale Mrva mu radosť prekazil. Po následnom rohovom kope bol to práve Kuminovski, ktorý hlavou nezadržateľne otvoril zápasový účet. Po polhodine hry Gerec hlavou len vystrašil „šošonov“, keď o kúsok nenašla pravý dolný kút ich svätyne. V 37. minúte Sluka pred „obdĺžnikom“ Liptákov našiel Kurminovského a ten zblízka prestrelil bránku. O dve minúty na Petráš reflexívne nohou zneškodnil Gerecovi „gólovku“.V 48. minúte zaujímavý pokus Kmeťa o prekvapenie Petríáša, jemne lízol brvno hostí. V 58. minúte Ďungle, len čo prišiel na ihrisko, mieril k ľavej žrdi, nie však dáko razantne a Petráš loptu vytesnal na roh. V 65. minúte Ďungel peknou „kolmičkou“ oslovil nabiehajúceho Gerec, tomu však koncovka absolútne nesadla. V 73. minúte Regáli Gereca poslal pred Petráša, ale žilinský gólman umným vybehnutím mu zatvoril strelecký priestor. Ružomberčania s blížiacim sa záverom si vytvorili veľký tlak a všemožne snažili dotlačiť loptu do žilinskej siete. V 82. minúte sa im to po priamom kope Kostadinova aj podarilo, keď loptu do siete doklepol Kochan. V 89. minúte Kmeť v sľubnej pozícii z prvej nenamieril presne. V prvej minúte nadstaveného času Regáli parádnou ranou do šibenice sa postaral o dokonalý obrat., tréner Ružomberka:, tréner Žiliny:Prvá nebezpečná situácia vznikla v 7. minúte po centri domáceho Tsaousisa, ktorú odvrátili Trenčania na roh. V ďalšom priebehu sa na trnavskom štadióne odohrával skôr boj s množstvom nepresných prihrávok na oboch stranách a bez streleckých pokusov. V 31. minúte po rýchlej kontre Vlasko napálil loptu s s pomocou brankára Šemrinca do bočnej siete. Za zmienku stojí ešte situácia zo 42. minúty, keď centrovanú loptu Vlaska odvrátila obrana Trenčína na jeden z ďalších rohových kopov.V druhom polčase v prvej 10-minútovke mali Trenčania výhodu dvoch priamych kopov, z ktorých však nič nevyťažili. Domáci mali dobrú príležitosť v 53. minúte, keď po centri Yoa hlavičkoval Vlasko vedľa brány. Trnavčania sa snažili rozhodnúť zápas vo svoj prospech, no katastrofálne zakončenie im v tom dlho bránilo. O výsledku stretnutia sa rozhodlo v poslednej štvrťhodine, keď najskôr v 78. minúte fauloval Ligeon Yoa v 16-ke a z nariadenej penalty Pačinda strelou k ľavej žrdi otvoril skóre stretnutia. O desať minút neskôr v 89. minúte striedajúci Kóša, ktorý bol na ihrisku tri minúty, sa dostal k lopte po rýchlej kontre domácich a pohotovou strelou spoza 16-ky definitívne rozhodol o troch bodoch pre Trnavu., tréner Trnavy:, tréner Trenčína:Do zápasu lepšie vstúpila domáca Nitra, ktorá sa už v 10. minúte dostala do vedenia. Po nádhernej akcii Faška sa z vnútra pokutového územia presadil strelecky disponovaný Gatarić. Hostia z Východu mohli odpovedať v 21. minúte, avšak Taiwo po krásnom uvoľnení na hranici šestnástky následne pálil iba do brankára Šípoša. Nitrania pohrozili aj v 28. minúte, keď Gatarić zoči-voči Markovičovi neskóroval. Brankárovi Michaloviec výrazne vypomohol obranca Vojtko, ktorý ho zastúpil na brankovej čiare. Po polhodine hry sa domáci Chobot výborne zbavil brániaceho Kolesára, ale následné zakončenie mu vôbec nevyšlo a jeho tvrdá strela z dobrej pozície smerovala vysoko nad. Keď sa už zdalo, že na prestávku pôjde spokojnejšia Nitra, hostia nečakane udreli. Po chybe Podhorina sa dostal za nitriansku obranu Trusa, ktorý bol však v gólovej šanci v šestnástke faulovaný a tak hlavný rozhodca okamžite ukázal na biely bod. Dávid Šípoš síce vystihol smer Tandirovej strely, no gólu nezabránil a bolo 1:1. Na začiatku druhého polčasu sa nádejnou technickou strelou z vnútra šestnástky prezentoval Gatarič. Tá však zmenu skóre nepriniesla. V ďalšom priebehu sa už hra odvíjala väčšinou medzi šestnástkami. Oba tímy kládli dôraz na poctivú defenzívu a tak aj šance sa rodili pomenej. V 74. minúte zaujala krásna strela striedajúceho Popovitsa, ale aj bravúrna robinsonáda reprezentačného gólmana Slovenska do 21 rokov Dávida Šípoša. Súboj medzi Nitrou a Michalovcami spel do patového konca. V závere sa oba tímy zvýšenou ofenzívnou aktivitou ešte snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no v koncovke na oboch stranách chýbala väčšia kvalita. Po remíze 1:1 sa tak body pod Zoborom spravodlivo delili., tréner Nitry: