FL: Škrtel oznámil koniec kariéry, rozlúči sa v sobotu proti DAC

Trnava 17. mája (TASR) - Slovenský futbalista Martin Škrtel sa rozhodol po skončení tejto sezóny ukončiť kariéru. Posledným zápasom stopéra Spartaka Trnava bude sobotný duel 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy proti Dunajskej Strede. Dôvodom ukončenia kariéry sú zdravotné problémy.



Tridsaťsedemročný Škrtel prišiel do Trnavy v auguste minulého roka, pred niekoľkými dňami získal s "andelmi" Slovenský pohár. V minulosti si obliekal dresy AS Trenčín, Zenitu Petrohrad, FC Liverpool, Fenerbahce Istanbul a Istanbulu Basaksehir. Za národný tím odohral 104 zápasov a strelil šesť gólov, zahral si na MS 2010 v Juhoafrickej republike i na EURO 2016 vo Francúzsku.







"Síce som rozhodnutie odkladal dosť dlho, lebo som si ho nechcel pripustiť, ale, žiaľ, raz to prísť muselo. Z hľadiska môjho zdravotného stavu a ďalšieho života bude najrozumnejšie, keď moje pôsobenie nielen v Trnave, ale celkovo vo futbale, ukončím. Zápas s Dunajskou Stredou bude môj posledný nielen v Spartaku, ale celkovo v mojej futbalovej kariére," povedal Škrtel na oficiálnom kanáli trnavského klubu na youtube.com.