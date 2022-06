FL: Slovan odštartoval prípravu, tréner Weiss st. chýbal pre chorobu

Program letnej prípravy A-mužstva ŠK Slovan Bratislava:



6. až 10. júna: začiatok prípravy a tréningy v domácich podmienkach

10. až 20. júna: sústredenie vo Windischgarstene (Rakúsko)

18. júna: SV Ried - ŠK Slovan Bratislava (prípravný zápas)

22. júna: FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava (prípravný zápas)

28. júna: FC Viktoria Plzeň - ŠK Slovan Bratislava (prípravný zápas)

Bratislava 6. júna (TASR) - Na pondelňajšom úvodnom tréningu futbalistov ŠK Slovan Bratislava sa zúčastnili devätnásti hráči do poľa a traja brankári. Na štarte letnej prípravy, ktorá potrvá približne mesiac, chýbal pre chorobu Vladimír Weiss st. Hlavného trénera trápila v uplynulých dňoch choroba, tréning preto viedol jeho asistent Boris Kitka. Obaja sú pod zmluvou do 30. júna tohto roka, o ďalšom vývoji trénerskej otázky bude úradujúci slovenský majster informovať.Po zraneniach či z dôvodu menších zdravotných ťažkostí sa individuálne pripravovali Michal Šulla, Marián Chobot a Lucas Lovat. Naopak, po zranení zo záveru predchádzajúcej sezóny trénoval Ivan Šaponjič už s mužstvom. Ibrahim Rabiu utrpel počas pauzy medzi ročníkmi zlomeninu nohy v oblasti členka. V Bratislave podstupuje vyšetrenia, na základe ktorých kluboví lekári posúdia, či bude potrebná aj operácia. V najbližšom čase však bude na trávnikoch absentovať.obranca Kenan Bajrič (hosťoval v cyperskom Pafose), stredopoliar Joeri De Kamps (Sparta Rotterdam), ofenzívny univerzál Dejan Dražič (Honvéd Budapešť) a útočníci Žan Medved (NK Cejle) a Alen Ožbolt (Hapoel Haifa). Zatiaľ individuálne sa pripravoval krídelník Marián Chobot, ktorému sa skončilo hosťovanie v Zlatých Moravciach a ktorý sa vracia do hry po dlhodobom zranení.Vladimír Weiss ml. a Vernon De Marco (reprezentujú Slovensko), Myenty Abena (Surinam), Tigran Barseghjan (Arménsko), Guram Kašia (Gruzínsko), Filip Lichý a Matúš Vojtko (Slovensko "21") a Adam Hrdina (Slovensko "19"). Informoval o tom web skslovan.com.Adrián Chovan, Matúš Ružinský, Michal Šulla, Martin Trnovský - Vasil Božikov, Kenan Bajrič, David Hrnčár, Richard Križan, Lucas Lovat, Jurij Medveděv, Lukáš Pauschek, Uche Agbo, André Green, Dávid Holman, Marián Chobot, Dejan Dražič, Joeri De Kamps, Alen Mustafič, Martin Schlossár, Jaromír Zmrhal, Roman Čerepkai, Adler Da Silva, Žan Medved, Alen Ožbolt, Ivan Šaponjič