FL: Slovan potvrdil pozitívne prípady u hráča a zamestnanca klubu

Bratislava 17. augusta (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava hlási dva pozitívne prípady na nový koronavírus. Klub v pondelok večer oficiálne potvrdil nákazu u jedného hráča a jedného zamestnanca klubu. Obaja majú len mierne symptómy ochorenia.



Na duel 1. predkola Ligy majstrov na Faerské ostrovy odcestovali v pondelok popoludní s výpravou Slovana výlučne osoby, ktoré mali potvrdený negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.



"Môžeme oficiálne potvrdiť, že jeden hráč a jeden zamestnanec klubu boli pozitívne testovaní na Covid-19. Obaja majú len mierne symptómy ochorenia, boli okamžite izolovaní a všetky procesy boli koordinované s ÚVZ SR. ŠK Slovan Bratislava postupuje v súlade s UEFA protokolom Return to play," uviedol Slovan na svojej oficiálnej webstránke.



Na Slovan čaká v stredu na Faerských ostrovoch vstup do Ligy majstrov proti domácemu KÍ Klaksvík. Hráči pred odletom podstúpili testy na koronavírus v zmysle protokolu UEFA. S tímom nedoletela trojica hráčov Vladimír Weiss ml., Moha a Dávid Holman. "Necestujú Moha, Holman a Weiss. Z dôležitejších hráčov títo traja. Ďalší hráči zo širšieho kádra sa do nominácie nezmestili," odpovedal tréner Ján Kozák ml. na pondelňajšom stretnutí s novinármi na otázku, kto bude tímu chýbať na Faerských ostrovoch. Nemenovaný hráč "belasých" s pozitívnym testom na koronavírus mal nastúpiť v sobotňajšom ligovom zápase s ViOnom (1:2). Z trojice, ktorá na Faerské ostrovy neodletela, hral proti ViOn-u iba Weiss.



Osemnásť hráčov Slovana a členovia realizačného a podporného tímu po pokojnom, zhruba trojhodinovom lete špeciálom v pondelok večer bezpečne pristáli na letisku Vagar, jedinej pristávacej ploche na Faerských ostrovoch. Privítalo ich o poznanie chladnejšie počasie než to, ktoré aktuálne vládne v Bratislave.