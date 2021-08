FL: Slovan získal z Michaloviec reprezentanta do 21 rokov M. Vojtka

Bratislava 27. augusta (TASR) - Vedenie ŠK Slovan Bratislava dotiahlo príchod slovenského mládežníckeho reprezentanta Matúša Vojtka. "Belasým" bude prvýkrát k dispozícii v nedeľu v ligovom zápase Fortuna ligy proti Zlatým Moravciam.



Dvadsaťročný obranca prestúpil do Slovana z Michaloviec. "Vojtka sme sledovali ešte v rámci mládežníckeho skautingu, a pokračovali sme v tom aj počas jeho pôsobenia v Michalovciach. Zaujal nás svojimi parametrami. Absolvoval fyzické testy, ktoré zvládol na výbornú, a má dobré predpoklady aj smerom do budúcna. Po zranení Lucasa Lovata sme potrebovali zdvojiť ľavý kraj obrany, a Matúš bol našou prvou voľbou. Rokovania neboli jednoduché, no som rád, že dospeli do úspešného konca. Matúša v Slovane vítam a verím, že sa bude v našom drese rozvíjať a napredovať," uviedol na facebooku slovenského majstra generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.