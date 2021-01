FL: Štartuje 1.ročník e-Fortuna ligy, ÚLK chce vytvoriť prestížnu ligu

Bratislava 12. januára (TASR) - Slovenská futbalová Fortuna liga vstupuje do online sveta elektronických športov. Únia ligových partnerov spúšťa projekt s názvom e-Fortuna liga. Je určený pre všetkých fanúšikov futbalu vo virtuálnom svete, špeciálne hry FIFA21 na konzolách Sony Playstation.



Únia ligových klubov (ÚLK) rozšírila svoje aktivity aj do sveta e-športu, preto na začiatku nového roka 2021 prichádza s dlhodobou e-športovou aktivitou, eFortuna ligou. Ide o prvý ročník a súťaž je určená predovšetkým pre nadšencov hry FIFA21. Do projektu sú zapojené všetky kluby najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. "Pod hlavičkou každého klubu sa v priebehu nasledujúcich mesiacov odohrá online kvalifikácia, z ktorej víťaz postúpi na celoslovenské finále, ktoré je na programe v júni 2021. Kvalifikácie sú na programe v sobotu a prihlásiť sa môže naozaj každý, kto si verí, že môže vyhrať, prípadne ten, kto sa chce len zabaviť," vysvetlil senior manažér Milan Ondruš z ÚLK v oficiálnej tlačovej správe.



Prvé kvalifikačné kolo (klubu MŠK Žilina) štartuje 23. januára a veľké finále je na programe v júni 2021. eFortuna liga sa bude hrať exkluzívne na konzolách Playstation 4 za podpory všetkých futbalových klubov najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy. Každý registrovaný hráč musí mať minimálne 15 rokov (v čase finále, jún 2021), musí mať trvalý pobyt na území SR. Všetky zápasy sa odohrajú v režime KICK-OFF, pričom hráč si vyberie tím z ponuky, s ktorým chce celý turnaj odohrať (len klubové tímy). "Niektoré tímy našej ligy už teraz vytvárajú svoje e-športové celky. Angažujú hráčov, ktorí sa vo farbách ich klubu zúčastňujú celosvetových turnajov. Je to nezastaviteľný trend, ktorého chceme byť súčasťou. Cieľom je vytvoriť prestížnu ligu pre e-športovú komunitu a prepojiť ju s reálnym, tradičným, futbalom. Tieto dva svety sú vzdialené, no majú veľa spoločného. Zároveň chceme projektom, získanými skúsenosťami a partnerstvami motivovať samotné kluby k vzniku e-športových tímov a v budúcnosti sa pobiť o väčšiu slovenskú stopu u vydavateľa hry FIFA EA Sports," dodal Ondruš. Registrácie a všetky informácie sú dostupné na www.efortunaliga.sk.



Do kvalifikácie sa môže prihlásiť každý. Stačí si vybrať termín kvalifikácie, resp. svoj obľúbený klub Fortuna ligy, ktorý by chcel reprezentovať vo finále v prípade víťazstva v kvalifikácii. Za každý klub postupuje do finále jeden hráč. Kluby, ktoré majú svojho oficiálneho e-športového zástupcu, ho môžu nominovať. V takomto prípade však e-športovec musí potvrdiť svoju úlohu favorita víťazstvom v zápase proti víťazovi kvalifikácie. Úspešný z dvojice postúpi do finále. Každý víťaz kvalifikácie, resp. finalista získava vecné ceny od Fortuna ligy a jej partnerov a finančný kredit vo výške 50 eur. Všetky kvalifikácie sa uskutočnia online.



Každý zapojený klub Fortuna ligy bude mať vo finále svojho zástupcu. Finalista bude reprezentovať klub v offline finále, ktoré by malo byť súčasťou veľkého finále Futbalu v meste v Bratislave v júni 2021 (situácia závisí od aktuálnych epidemiologických podmienok). Finále bude streamované naživo na Twitch kanáli eFortuna_liga a takisto na Facebooku a Youtube Fortuna ligy.