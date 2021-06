FL: Trenčania odštartovali letnú prípravu bez Kadáka a Nigérijčanov

Futbalisti AS Trenčín na začiatku letnej prípravy:



brankári: Michal Kukučka, Oliver Lapoš, Matouš Babka (skúška), Jakub Jurčík (skúška)

obrancovia: Adrián Slávik, Reuben Yem, Urban Mazanovský, Richard Križan, Martin Šulek, Ramón, Kelvin Pires, Steve Kapuadi, Kingsley Madu, Juha Pirinen, Samuel Kozlovský (skúška), Simeon Kohút

stredopoliari: Samuel Lavrinčík, Rahim Ibrahim, Dominik Hollý, Abdul Zubairu, Matúš Kmeť, Jakub Kadák, Artur Gajdoš

útočníci: Adam Gaži, Lucas Demitra, Eduvie Ikoba, Lukáš Letenay, Ahmad Ghali, Philip Azango, Adam Tučný



program prípravných zápasov:



26. jún: MFK Karviná – AS Trenčín

3. júla: FC Fastav Zlín – AS Trenčín

7. júla: FK Mladá Boleslav – AS Trenčín

10. júla: FK Pardubice – AS Trenčín

17. júla: AS Trenčín - MŠK Púchov

Trenčín 16. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín odštartovali stredajším tréningom prípravu na nasledujúci ročník Fortuna ligy. Novému trénerovi Petrovi Hlinkovi chýbali z necelej tridsiatky hráčov Jakub Kadák a Nigérijčania Abdul Zubairu, Ahmad Ghali a Kingsley Madu.Individuálny program mali rekonvalescenti Adrián Slávik, Lukáš Letenay a Lucas Demitra. S tímom trénovala aj trojica hráčov na skúške Matouš Babka, Jakub Jurčík a Samuel Kozlovský. V prípravnom období čaká na Trenčanov päť zápasov. Po štyroch stretnutiach proti účastníkom najvyššej českej súťaže absolvujú domácu generálku, v ktorej privítajú druholigový MŠK Púchov. Prvý zápas letnej prípravy odohrajú v sobotu 26. júna na ihrisku MFK Karviná. Mužstvo odcestuje aj na krátke sústredenie do Nymburku, kde narazí na Mladú Boleslav a Pardubice.," povedal Hlinka na oficiálnej stránke AS.