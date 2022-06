VIDEO: FL: Trenčania odštartovali prípravu s novým trénerom Hyballom

Program prípravných zápasov AS Trenčín:



pondelok 20. júna: MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín

sobota 25. júna: 1. FC Slovácko - AS Trenčín

sobota 2. júla: MŠK Púchov - AS Trenčín

streda 6. júla: FK Pohronie Žiar nad Hornom Dolná Ždaňa - AS Trenčín

sobota 9. júla: FC Fastav Zlín - AS Trenčín

Trenčín 13. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín sa v pondelok začali pripravovať na ďalšiu sezónu s novým trénerom Petrom Hyballom. Realizačný tím rozšíril okrem nemeckého kouča aj miestny odchovanec Marián Zimen, ktorý bude pôsobiť v pozícii asistenta. K prvému mužstvu Trenčanov sa vrátil po desiatich rokoch, medzitým pracoval v Žiline, slovenskej reprezentácii do 21 rokov, Viktorii Plzeň a Wisle Krakov.Realizačný tím nového trénera bude postavený na základoch z predchádzajúcej sezóny, v ktorej Trenčín vo Fortuna lige obsadil siedmu priečku a vo finále play off o Európsku konferenčnú ligu nestačil na Dunajskú Stredu. Práve v FC DAC 1904 v minulosti pôsobil Hyballa. V pozícii asistenta a dátového analytika pokračuje Peter Kleščík, trénerom brankárov bude naďalej Maroš Ferenc a videoanalytikom zostal Branislav Haviernik. Nezmenilo sa ani trio fyzioterapeutov v zložení Jozef Liška, Peter Gašperák a Radovan Trefný. Manažérom tímu bude naďalej Filip Hodúl. Z nových posíl ohlásil AS v pondelok príchod srbského obrancu Strahinju Kerkeza, naopak káder opustili Erik Jendrišek, Matouš Babka, Adam Tučný, Steve Kapuadi, Simeon Kohút, Djordje Jovičič, Juha Pirinen, Ramón či Adrián Slávik.Trenčania odohrajú v letnej príprave pred štartom nového ročníka najvyššej domácej súťaže päť zápasov na ihriskách súperov. Prvou previerkou bude v pondelok 20. júna fortunaligový nováčik MFK Dukla Banská Bystrica, o päť dní neskôr si zmerajú sily s úradujúcim víťazom Českého pohára 1. FC Slovácko. Začiatkom júla sú v priebehu ôsmich dní na programe stretnutia s MŠK Púchov, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a FC Fastav Zlín. Informovala o tom oficiálna webstránka AS.