FL: Tréner Slovana Milanič dal svojim zverencom predčasný darček

Bratislava 17. decembra (TASR) - Ak futbalisti majstrovského Slovana Bratislava získajú v posledných troch jesenných zápasoch Fortuna ligy 2020/2021 deväť bodov, predĺžia si dovolenky o tri dni. Taký bol sľub trénera Darka Milaniča, ktorý dal hráčom. Jeho zverenci cieľ splnili a môžu si tak dopriať o tri dni oddychu s rodinami navyše. Odmenu si však určite zaslúžia aj Žilinčania, ktorí v stredu na Tehelnom poli siahali v 18. kole po skvelom výkone po bode.



V prvom polčase stredajšieho šlágra bol lepší Slovan, napriek tomu dali jediný gól Žilinčania. Po prestávke hostia zlepšili výkon, no Slovan premenil svoje šance a napokon triumfoval 3:2. Pričom Brazílčan Ratao strelil víťazný gól vo štvrtej minúte nadstaveného času. "Ťažko sa mi hodnotí zápas, v ktorom sme dostali gól v posledných sekundách. Nezvládli sme záver, to mi je za chlapcov veľmi ľúto. Taký je futbal, teraz nám je do plaču, ale ak budú chlapci pracovať, výsledky sa dostavia," povedal po zápase tréner Žiliny Pavol Staňo.



Tréner "belasých" Milanič svojho trénerského kolegu pochválil: "Bolo to pre mňa aj pre hráčov veľmi emotívne víťazstvo. Páči sa mi ako sa Žilina prezentuje a akým spôsobom hrá. O to viac si tento triumf cením."



"Šošoni" ukázali niekoľko pekných momentov, strelili exkluzívny gól na 1:0, za svoj výkon si bod zaslúžili. Slovan však dal do hry predsa len o čosi viac a najmä emócie. Nedalo sa nevšimnúť veľkú radosť Lucasa Lovata na tribúne po vyrovnávajúcom góle Erika Daniela na 1:1 a po góle Rataa v nadstavenom čase vybuchla radosťou celá lavička. Slovinský tréner Slovana po zápase prezradil, čo sa skrývalo sa väčšími emóciami jeho zverencov. "Sľúbil som im, že ak zvíťazia v posledných troch zápasoch jesene, dostanú o tri voľna navyše."



Niektorí futbalisti nevideli svojich najbližších už rok, preto ich tento predčasný vianočný darček od trénera mimoriadne potešil. "Moja manželka a deti žijú v Nigérii. Kvôli pandémii som ich takmer rok nevidel a už sa neviem dočkať na to, ako sa s nimi opäť stretnem. Je to ťažké pre rodinu i deti, s ktorými sa môžem rozprávať len cez telefón a stále sa ma pýtajú, kedy sa konečne uvidíme. Občas to láme srdce. Ale som tu šťastný a aktuálne obdobie si v dobrom slova zmysle užívam. Na rodinu sa teším, na druhej strane, nechcem sa tým ešte rozrušovať," povedal pre klubový web Slovana stredopoliar Ibrahim Rabiu pred zápasom.



Po dovolenkách tak "belasí" odštartujú prípravu až v piatok 8. januára, pôvodne mali začať deň pred sviatkom Troch kráľov. Či aj s novými posilami, to Milanič nepotvrdil. Slovan prezimuje na čele tabuľky s päťbodovým náskokom pred Dunajskou Stredou. "Všetko je možné, ale neočakávam nič dramatické. Zimné prestupové okno je dlhé a je pokojnejšie ako letné. My sa sústredíme hlavne na seba. Hráčom na prvom zraze zdôrazníme, že nás čaká dlhá jar a nečaká nás nič ľahké. Titul je ľahšie získať ako obhájiť, ale je to náš cieľ."