FORTUNA LIGA: Trnava má nového trénera, Hrnčára strieda Gašparík ml.

Trnava 2. januára (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Spartak Trnava sa stal Michal Gašparík mladší. Vo funkcii nahradil Norberta Hrnčára a povedie mužstvo v jarnej časti Fortuna ligy. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.



Spartak má už tretieho kormidelníka v tejto sezóne, do ktorej vstúpil na lavičke s Mariánom Šarmírom. Gašparík ml. je 39-ročný odchovanec Spartaka, za ktorý odohral viac ako stovku zápasov. Ďalšie štarty pridal v českej či poľskej najvyššej súťaži. Po skončení aktívnej kariéry sa dal na trénerskú dráhu a od roku 2017 pôsobil pri trnavskom výbere do 19 rokov. "Všetko sa zbehlo v priebehu dvoch dní, takže to bola taká rýchlovka. Na zorientovanie sa bol krátky čas. Za cieľ si kladiem nadviazať na všetko dobré, čo tu bolo. Každý tréner tu zanechal nejakú stopu, v tom pozitívnom treba pokračovať a iné veci vylepšiť. Pod mojím vedením chceme hrať organizovaný futbal a vylepšiť systémové veci. Problém som videl hlavne v tom, že klub ako Spartak nemôže hrať iba na rýchle protiútoky. V domácich zápasoch sme stratili príliš veľa bodov, v tomto smere musí prísť zlepšenie," povedal nový kormidelník Spartaka.



"Bolo to ťažké a dlhé rozhodovanie, no napokon sme sa rozhodli pre zmenu. Chýbali nám väčšie emócie v zápasoch, chémia a mentálna sila tímu otočiť nepriaznivé skóre zápasu. Toto si sľubujeme od trnavského kouča, preto sme si vybrali Michala Gašparíka. Považujeme ho za perspektívneho mladého trénera, s ktorým sme na tento post v budúcnosti rátali. Odvádzal kvalitnú prácu v našom dorasteneckom tíme a bolo len otázkou času, kedy zasadne na niektorú ligovú lavičku. Aj preto sme tento krok urýchlili. Veríme, že je to dobré rozhodnutie a vydali sme sa správnou cestou, preto sme sa dohodli na trojročnom kontrakte," okomentoval rozhodnutie o výmene na trénerskom poste riaditeľ klubu Milan Cuninka.