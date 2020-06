FL: Trnava súhlasí so Slovanom, divákov chce podľa kapacity štadióna

Trnava 3. júna (TASR) - Vedenie fortunaligového futbalového klubu FC Spartak Trnava sa stotožňuje s vyhlásením generálneho riaditeľa bratislavského Slovana Ivana Kmotríka mladšieho. Funkcionár úradujúceho majstra v ňom vyzýva kompetentných, aby vo väčšom rozsahu povolili návštevy futbalových zápasov a do úvahy brali kapacitu jednotlivých štadiónov.



Štátne orgány po ústupe pandémie koronavírusu povolili účasť na podujatiach v malej miere aj divákom. Od 10. júna sa na hromadných podujatiach vrátane športových bude môcť zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka maximálne 1000 osôb. "Všetci na Slovensku sme počas najťažšieho obdobia pandémie zodpovedne rešpektovali veľmi prísne opatrenia, ktoré na dlhý čas paralyzovali takmer celú krajinu. Výsledkom je pozitívny vývoj ochorenia a v súčasnosti sú pozitívne testovaní skôr výnimkou. Aspoň miernou odmenou za toto príkladné kolektívne správanie nám mohol byť rýchlejší návrat do normálu. Bohužiaľ, napriek tomu, že patríme k celoeurópskym lídrom v nízkom počte infikovaných na počet obyvateľov, uvoľňovanie u nás prebieha veľmi pomaly. Trpia tým nielen športové kluby, ale celá ekonomika, ktorá sa bude z „koronajari“ spamätávať ešte dlho. Na jednej strane sme s potešením prijali správu o tom, že na zápasoch bude môcť byť prítomný obmedzený počet divákov, no na druhej strane sú tie počty skôr symbolické. Športové kluby už roky bojujú o každého diváka a o každého partnera, ktorý je ochotný sa finančne podieľať chode klubu. Neviditeľný nepriateľ, ktorý nám hrozil, zasadil športovcom ťažkú ranu, ktorá môže byť pre viacerých smrteľná," uvádza sa v stanovisku Spartaka Trnava.



Pre klub je účasť fanúšikov na zápasoch z pohľadu ekonomiky kľúčová, pripája sa preto k výzve konkurenčného Slovana: "Futbal je hrou, ktorá sa hrá pre ľudí a len vďaka nim môžeme existovať. Ak chceme ešte vstať z kolien, tak jedine s pomocou fanúšikov na tribúnach. Kluby, ktoré majú silnú fanúšikovskú základňu, majú aj moderné štadióny, ktoré dokážu spĺňať prísne hygienické kritériá. Apelujeme preto na kompetentné orgány, aby povolili vstup fanúšikov v závislosti od kapacity jednotlivých štadiónov a podľa vývoja situácie v potrebných intervaloch postupne zvyšovali percento divákov. Keď sú dnes čiastočne sprístupnené uzatvorené inštitúcie ako kiná, kostoly a nákupné centrá, kde sa za dve hodiny vystrieda možno viac ľudí ako na priemernom ligovom zápase, nevidíme väčšie riziko ochorenia na otvorenom futbalovom štadióne. Samozrejme, ak budú dodržané všetky rozumne nadstavené hygienické nariadenia, ktoré nebudú predstavovať úplný ekonomický nezmysel. Tohto kroku sa neobávali vo viacerých, aj okolitých krajinách a na ich príklade môžeme odsledovať, či môžu mať uvoľnené opatrenia negatívny dopad a podľa toho sa prispôsobiť. Nenaháňajme sa za nulou nakazených, lebo tá už nemusí byť nikdy, ale naučme sa s vírusom, tak ako s mnohými ďalšími chorobami, existovať."