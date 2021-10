FL: V šesťgólovom zápase zdolala Dunajská Streda Zlaté Moravce

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn Zlaté Moravce 4:2 (2:0)



Góly: 5. a 61. Hahn, 9. Andzouana, 54. Krstović – 51. Ďubek, 91. Čögley, Rozhodovali: Ziemba – Štrbo, Vitko, bez kariet, 4017 divákov



DAC: Jedlička - Blackman, Malý, Muhamedbegovic, Davis–Andzouana (59. Ciganiks), Dimun (70. Nebyla), Schäfer, LamkelZé(81. Fábry) –Krstović (59. Sharani), Hahn (70. Szendrei)

ViOn: Lukáč - Mondek, Chren, Tóth (63. M. Švec), Čonka - Čögley, Gamboš - Kolesár, Ďubek, Kyziridis–Yilmaz

Antal Németh, tréner FC DAC Dunajská Streda: "Prvé dva góly padli v dobrom čase, pomohlo nám to, aj zápas mal iný obraz. Potom sa v našej hre vyskytli chyby, ktoré verím, že sa nebudú opakovať. Aj na začiatku druhého polčasu sme robili chyby, ale dokázali sme rýchlo streliť tretí gól. Vypracovali sme si veľa šancí, zápas sme mohli uzavrieť skôr. Pre divákov to bol dobrý zápas s veľa šancami. V tejto situácií ma najviac teší, že sme vyhrali a získali tri body."

Ľuboš Benkovský, tréner FC ViOn Zlaté Moravce: "Zápas otvorili dva góly, prehrali sme na začiatku dva súboje. Zápas bol od tohto okamihu otvorenejší z našej strany. Potom sme si aj my vytvorili nejaké šance. Do druhého polčasu sme išli s tým, aby sme skorigovali výsledok, hrali agresívnejšie. Dali sme aj gól. Keď sme sa nadýchli, dostali sme tretí a potom hneď aj štvrtý gól po chybe. Zápas sa ťažko dohráva proti takému kvalitnému súperovi."

Dunajská Streda 1. októbra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v 10. kole Fortuna ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce 4:2.Už v piatej minúte domáci otvorili skóre zápasu. Najprv Hahn dal výbornú prihrávku Krstovićovi, ktorý vystrelil z 11 metrov. Loptu brankár Lukáč dokázal vyraziť, ale následne ju Hahn z piatich metrov poslal do siete – 1:0. Pre maďarského útočníka to bol prvý gól v drese Dunajskej Stredy. V 9. minúte už DAC viedol dvojgólovým rozdielom. Hahn získal odrazenú loptu v pokutovom území, sklepol ju Andzouanovi, ktorý z 12 metrov zakončil - 2:0. V 13. minúte pohrozil z ľavej strany LamkelZé, ale jeho strelu Lukáč vyrazil. V 28. minúte Anszouana dostal výbornú loptu na ľavej strane, spätnú prihrávku poslal na bránu Blackman, ale Lukáč famózne zakročil. V 33. minúte pohrozili aj hostia, ale Čögleyova strela išla nad. V 38. minúte bol pri streleckej chuti opäť Blackman, ale loptu Lukáč vyrazil na roh. V nadstavenom čase po dlhom centri od Čonku, Yilmaz poslal loptu priamo do Jedličkových rúk.Po zmene strán sa do streleckej pozície dostal Kyziridis, ale z hranice šestnástky bol nepresný. V 51. minúte ViOn znížil, odrazená lopta sa dostala k Ďubekovi, ktorý z 22 metrov poslal loptu do siete – 2:1. O tri minúty však DAC opäť zvýšil svoje vedenie. LamkelZé postupoval na bránu z ľavej strany, prihral ku Krstovićovi, ktorý aj s prispením teču zvýšil na 3:1. V 59. minúte bol DAC opäť blízko ku gólu. Čerstvo striedaný Ciganiks poslal parádny center na LamkelaZéa, ktorý loptu hlavou poslal na bránu, ale Lukáč opäť bravúrne chytil. V 61. minúte padol ďalší gól domácich, keď do rozohrávky brankára Lukáča skočil Hahn a lopta skončila v sieti – 4:1. V 74. pohrozil aj ViOn, Yilmazovu strelu z ľavej strany Jedlička vyrazil. Blízko ku gólu bol ViOn aj v 80. minúte, po Kyziridisovom centri hlavičkoval Yilmaz tesne nad. V nadstavenom čase po priamom kope sa lopta dostala k Čögleymu, ktorý z blízka zakončil – 4:2.