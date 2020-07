FL: V Trnave bude pôsobiť islandský obranca Jónsson

Trnava 29. júla (TASR) - FC Spartak Trnava angažoval islandského futbalistu Birkira Valura Jónssona. Odchovanec HK Kópavogs prišiel na hosťovanie s možnosťou dlhodobej opcie.



Dvadsaťjedenročný obranca odohral za svoj materský klub vyše sto súťažných zápasov, v tejto sezóne bol jediný hráč, ktorý v trinástich dueloch nevynechal ani minútu. "Ešte som sa nestihol príliš zoznámiť s mužstvom v tréningu, ale prišiel som si sem vybojovať miesto v základnej jedenástke a verím, že ako tím budeme vyhrávať. Každý futbalista má svoje sny, všetci chcú hrať v najlepších ligách, ale tam je dlhá cesta. Som si vedomý toho, že za všetkým treba ísť krok po kroku. Teraz som v Spartaku a musím v zápasoch dokazovať moju kvalitu, aby som raz mohol urobiť ďalší krok," povedal Jónsson na oficiálnom webe trnavského klubu.



Islanďan nastupuje na pravom kraji defenzívy. "Birkira nám odporučila agentúra Stars & Friends, my sme sa ho snažili odsledovať v jeho posledných zápasoch. Tu ukázal svoje kvality, ktoré však bude musieť preniesť aj na slovenské trávniky. Až čas ukáže, ako sa mu to podarí. Áno, išli sme v tomto prípade trošku do neznáma, vzhľadom na posúdenie rozdielu kvality medzi islandskou a našou ligou. Veríme však, že Birkir svoj potenciál potvrdí aj na najnáročnejšom poste na trnavskom štadióne," povedal športový riaditeľ Andrej Kostolanský.