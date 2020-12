FL: V Trnave nepokračuje trojica Jónsson, Václav a Hambálek

Trnava 29. decembra (TASR) - Vo fortunaligovom futbalovom klube FC Spartak Trnava nebude na jar pokračovať trojica hráčov Birkir Valúr Jónsson, Marek Václav a Tomáš Hambálek.



Islandskému obrancovi Jónssonovi, ktorý sa nedokázal výraznejšie presadiť, sa v Spartaku skončilo hosťovanie. Predstavil sa iba v troch zápasoch a do štatistík si pripísal žltú kartu proti Trenčínu.



"Rovnaký počet zápasov stihol odohrať na ľavej strane obrany aj Marek Václav, no po piatom kole sa už v spartakovskom drese neobjavil a nastupoval iba za Petržalku. Po vzájomnej dohode 24-ročný futbalista v Spartaku skončil," informoval oficiálny klubový web. V Trnave nebude pokračovať ani Tomáš Hambálek, ktorý prišiel pred sezónou z Nitry. Po dohode klubov bude svoj talent rozvíjať opäť v materskom klube z Nitry.



Spartak Trnava však vidí potenciál v 19-ročnom nigérijskom mladíkovi Nsumohovi-Johnsonovi a podarilo sa dohodnúť jeho ďalšie zotrvanie v klube minimálne do konca sezóny, s opciou na trvalý prestup. Nsumoh-Johnson naskočil do Fortuna ligy už v minulej sezóne a k trom štartom pridal v jesennej časti ročníka 2020/2021 ďalších šesť.