FL: ViOn získal na hosťovanie stredopoliara Múdreho z Ružomberka

Zlaté Moravce 3. júna (TASR) - Novou posilou fortunaligového futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble sa stal 22-ročný stredopoliar Timotej Múdry. Člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie do 21 rokov prichádza k Žitave na ročné hosťovanie z tímu vicemajstra MFK Ružomberok.



"Záujem Zlatých Moraviec ma veľmi potešil, ponuka ma oslovila hneď na začiatku. Hlavne z toho dôvodu, že je to seriózne fungujúci klub. V podstate som ani na chvíľu neváhal. Všetko prebehlo veľmi rýchlo a boli sme dohodnutí," prezradil pre web ViOnu Múdry, ktorý si bude v novom tíme obliekať dres s číslom 6. Presunu do Zlatých Moraviec sa potešil aj na základe toho, že v Ružomberku nemal takú minutáž, akú by si sám predstavoval: "Pre každého hráča je dôležité, aby hrával. S tým prichádzam aj do ViOnu. Hlavne si želám, aby som bol zdravý, aby som mal dobrú prípravu a čo najväčšiu zápasovú minutáž. Len takto môžem napredovať a pomôcť tímu."



Múdry má s MFK Ružomberok platnú zmluvu do konca roka 2024, pod Čebrať prestúpil v júli 2018 z Tatrana Prešov. Kým v súťažnom ročníku 2020/2021 si pripísal 28 fortunaligových štartov a 1127 minút, v minulej sezóne to bolo len 17 zápasov a 342 minút. V najvyššej slovenskej súťaži celkovo nastúpil v 57 stretnutiach.