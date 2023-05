FL: ViOn Zlaté Moravce zdolal Tatran Prešov 3:0 a udržal sa v elite

druhý zápas baráže o Fortuna ligu:



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Tatran Prešov 3:0 (1:0)



Góly: 25. Mondek, 69. Ikugar, 90.+1 Mondek. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Suvalija, Lukáč, Múdry - Horváth, Petko, Šimko, ČK: 90.+6 Šimko (Preš.) po 2. ŽK



Zlaté Moravce: Lukáč – Suľa, Šuvalija (72. Duga), Toml, Čonka – Múdry, Sloboda – Almeida, Brenkus (62. Pinte), Mondek (90.+3 Ďubek) – Ikugar



Prešov: Kučinskij – Šimko, Petko (79. Jendrek), Baran, Horváth, Sokol – Keresteš, Matos, Milunovič (90.+3 Olejár) – Dolný, Karaš (71. Andrič)



/prvý zápas: 0:1, Zlaté Moravce sa udržali vo fortuna lige/

Zlaté Moravce 26. mája (TASR) - Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble budú sa udržali v najvyššej slovenskej súťaži. V odvetnom zápase baráže o Fortuna ligu zdolali na domácom ihrisku FC Tatran Prešov 3:0. Prešovčania na pôde súpera nezúročili domáce víťazstvo 1:0 a naďalej zostanú v druhej najvyššej súťaži.Obe mužstvá mali v prvom polčase niekoľko sľubných príležitostí skórovať, pričom viac z hry mali domáci. V 25. minúte si Mondek zasekol loptu v šestnástke, zbavil sa Šimka a obstrelil brankára Kučinského - 1:0. V 39. minúte Čonka fauloval v pokutovom území Matosa, no následnú Dolného penaltu zmaril domáci brankár Lukáč.Druhé dejstvo bolo dlho o vyčkávaní na chybu súpera a obojstranne pozorných defenzívach. Dôležitý a napokon aj rozhodujúci, gól dosiahli domáci v 69. minúte po Pinteho prihrávke Ikugarovi, ktorý upravil na 2:0. Prešovčania sa v závere snažili vystupňovať tlak, dostali sa na dostrel Lukáčovej bránky, no neskórovali. Naopak, v nadstavenom čase sa do otvorenej obrany hostí dostal Mondek, ktorý pohodlne spečatil víťazstvo Zlatých Moraviec.