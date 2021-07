FL: Vo ViOn-e je tichým cieľom opäť horná šestka, snom pohárová Európa

áder ViOn-u Zlaté Moravce:

brankári: Matúš Kira, Patrik Lukáč, Patrik Richter

obrancovia: Martin Tóth, Dávid Haspra, Jozef Menich, Martin Bednár, Peter Čögley, Matúš Čonka, Martin Chren

stredopoliari: Denis Duga, Anton Sloboda, Martin Gamboš, Alexandros Kyziridis, Tomáš Ďubek, Karol Mondek, Marián Chobot, Martin Kovaľ

útočníci: Kubilay Yilmaz, Marek Švec, Aaron Belmenen



príchody: Martin Bednár (z DAC), Matúš Kira (z FC Košice), Marián Chobot (hosťovanie z ŠK Slovan), Kubilay Ilmaz (z Korony Kielce), Karol Mondek (zo SFC Opava), Martin Gamboš (z FK senica)



odchody: Peter Orávik (koniec zmluvy), Adrián Chovan (prestup ŠK Slovan), David Hrnčár (koniec hosťovania z ŠK Slovan), Adam Mihálik (koniec zmluvy), Filip Balaj (prestup do Cracovie Krakov), Matej Moško (koniec hosťovania z MŠK Žilina), Michal Pintér (koniec zmluvy), Tomče Grozdanovski (koniec zmluvy), Marián Šmatlák (koniec zmluvy), Marko Vujič (koniec zmluvy), Žan Pelko (koniec zmluvy)

Zlaté Moravce 21. júla (TASR) - V slovenskom futbalovom fortunaligovom klube FC ViOn Zlaté Moravce by radi v nadchádzajúcej sezóne minimálne vyrovnali umiestnenie z uplynulej sezóny, ktorým bolo lichotivé 5. miesto. V stredu napoludnie na tradičnej predsezónnej tlačovej konferencie takéto ambície predstavilo klubové vedenie s tým, že čerešničkou na torte by bol postup do pohárovej Európy.Nebude to jednoduché, keďže z úspešného kádra sa po sezóne porúčalo až 11 hráčov, resp. do kabíny pribudlo 6 novicov. Novým kapitánom mužstva sa stal Peter Čogley. "" povedal predseda predstavenstva Marek Ondrejka a dodal: ".“Tréner mužstva Ľuboš Benkovský zhodnotil prípravné obdobie, ktoré realizačný tím uspokojilo. "."Za kabínu dostal pred médiami priestor nový kapitán mužstva Čogley. "“ ViOn vstúpi do novej sezóny duelom v Trenčíne.