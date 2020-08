FL: Yusuf predĺžil zmluvu so Spartakom Trnava, Tešija v tíme skončil

Trnava 13. augusta (TASR) - Vedenie slovenského futbalového klubu FC Spartak Trnava predĺžilo kontrakt s nigérijským útočníkom Bamidelem Yusufom o ďalší rok. Súčasná zmluva vyprší devätnásťročnému futbalistovi v lete 2023. Informoval o tom oficiálny web fortunaligistu.



Yusuf prišiel do Trnavy v zime a v minulej sezóne odohral za Spartak deväť stretnutí. Strelecký účet si otvoril v zápase so Žilinou. V aktuálnej sezóne ešte nehral pre trest za červenú kartu, ktorú videl vo finále baráže proti Ružomberku.



"Andelov" definitívne opúšťa Marko Tešija. Ako informoval trnavský klub, chorvátsky stredopoliar napriek platnej zmluve nechcel v Spartaku pokračovať. Nezapojil sa ani do prípravy na novú sezónu a klub s ním po vzájomnej dohode rozviazal zmluvu.