FL: Železiarne Podbrezová zdolali MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Na snímke zľava Peter Kováčik (Podbrezová) a Martin Nečas (Liptovský Mikuláš) v zápase 18. kola Fortuna ligy vo futbale FK Železiarne Podbrezová - MFK Tatran Liptovský Mikuláš v Podbrezovej 12. novembra 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák



FK Železiarne Podbrezová – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0 (1:0)



Góly: 8. Cobnan. ŽK: Kukoľ, Bariš – Filinský, Gerát, Jendrišek, Staš, Totka, Kostelník (tréner). ČK: 88. Totka po 2ŽK. Rozhodovali: Očenáš – Vorel, Pacák.1470 divákov.



Podbrezová: Ludha – Kováčik, M. K. Bartoš, Grešák – Oravec (64. Grendel), Paraj, Bakaľa, Ďatko (90. Bariš) – Kuzma, Cobnan (81. Kukoľ), Pavúk (64. Breznaník)



L. Mikuláš: Sváček – Župa, Popović, Bedecs – Káčerík, Gerát, Václavik, Staš (78. Totka) – Gaži (63. Laura), Jendrišek (78. Ďungel), Filinský

Hráči MFK Zemplín Michalovce zvíťazili nad MŠK Žilina v 18. kole



MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 3:2 (1:1)



Góly: 10. a 53. Marcin, 48. Peňa - 16. Bari, 73. Stojčevski. ŽK: Kotula, Hrnčár (tréner) - Myslovič, Nemčík, Stojčevski, Kopas. Rozhodovali: Kišš - Ferenc, Hrmo, 808 divákov.



Michalovce: Száraz - Magda, Jeřábek (30. Ranko), Kotula, Mendez - Begala, Njie, Peňa - Vico (81. Šimamura) - Marcin, Kanu (64. Da Silva), Jánošík (81. Žofčák)



Žilina: Belko - Nemčík, Stojčevski, Leitner - Bari (88. Kopas), Iľko, Myslovič (85. Gidi), Anang (46. Rusnák) - Ďuriš, Jambor (60. Jibril), Galčík (60. Kaprálik)



Hráči FC ViOn Zlaté Moravce remizovali s MFK Dukla Banská Bystrica



Fortuna liga – 18. kolo:



FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Dukla Banská Bystrica 4:4 (0:1)



Góly: 60. Ďubek (z 11 m), 75. Brenkus, 77. Niarchos, 90+5. Vestenický – 51. a 69. Depetris, 23. Uhrinčať, 56. Polievka, ŽK: Šuvalija – Záhumenský, Rymarenko, Willweber, Hanes, ČK: Záhumenský, rozhodovali: Ziemba – Kmec, Halíček.





Zlaté Moravce: Lukáč – Čonka (83. Vestenický), Šuvalija, Toml, Šula – Múdry (73. Brenkus), Ďubek, Pintér (25. Pinte) – Mondek, Niarchos, Almeida



Banská Bystrica: Hruška – Záhumenský, Willweber, Uhrinčať, Migaľa – Rymarenko (87. Ľupták), Richtárech (87. Kupčík), Faško, Slávik – Polievka (79. Hanes), Depetris (70. Franko)



AS Trenčín - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:4 (0:0)



Góly: 85. a 88. Kalmár (druhý z 11 m), 90.+1 Kružliak, 90.+3 Blackman. ŽK: Emeka, Pires, Kukučka, Stojsavljevič - Gavrič, Risvanis, Dimun, ČK: 39. Emeka po 2. ŽK, 64. Stojsavljevič po 2. ŽK, 87. Pires po 2. ŽK. Rozhodovali: Gemzický - Jánošík, Čajka



Trenčín: Kukučka - Ďuriška, Pires, Stojsavljevič, Kozlovský - Hollý (89. Kupusovič), Bainovič (89. Lavrinčík), Gajdoš (46. Ibrahim) - Kmeť, Emeka, Soares (89. Demitra)



Dunajská Streda: Petráš - Pinto, Risvanis, Brunetti, Andzouana (5. Muhamedbegovič, 77. Kružliak) - Veselovský (60. Kalmár), Káčer (60. Nebyla), Dimun – Blackman, Leginus (60. Ramadan), Gavrič

Podbrezová 12. novembra (TASR) - Futbalisti Podbrezovej v 18. kole Fortuna ligy zdolali doma posledný Liptovský Mikuláš 1:0 a poistili si priebežnú štvrtú priečku v tabuľke. Hostia prezimujú na dne ligového peletónu.Domáci mali dobrý vstup do zápasu. Išli do vedenia už v ôsmej minúte po útočnej akcii na jeden dotyk, keď finálnu prihrávku ponúkol Kováčik a Cobnan zoči–voči brankárovi Liptákov nezaváhal. Vedenie mohli potom navýšiť Kováčik, Bartoš a najmä Paraj, ktorý pálil do brvna. Na opačnej strane neuspeli v dobrých pozíciách Popović a Václavík.Hneď po zmene strán nevyužil únik Cobnan, vychytal ho Sváček. Vyrovnanie odmietol vo veľkej šanci hosťujúci Jendrišek. V závere si už Podbrezovčania postrážili tesný výsledok, keď Liptákov oslabil vylúčený Totka.Futbalisti Michaloviec si v stretnutí 18. kola Fortuna ligy poradili so Žilinou 3:2. Aj vďaka dvom gólom Matúša Marcina si MFK Zemplín udržal reálnu šancu bojovať o účasť v hornej polovici tabuľky. Aktuálne sú Michalovčania na 7. priečke o bod za Žilinou, pričom odohrali o zápas menej ako ich sobotňajší súper.Futbalisti Zlatých Moraviec prehrávali doma v 18. kole Fortuna ligy s Banskou Bystricou už 1:4, napokon však dokázali remizovať 4:4 .V 72. minúte bol vylúčený hosťujúci Timotej Záhumenský a ViOn v priebehu dvadsiatich minút dokázal zmazať trojgólové manko. V piatej minúte nadstaveného času vyrovnal prvým gólom v sezóne striedajúci Tomáš Vestenický.V sobotňajšom stretnutí 18. kola futbalovej Fortuna ligy zvíťazila Dunajská Streda na pôde Trenčína 4:0. Domáci dohrávali bez trojice vylúčených hráčov, no dlho sa im aj v početnej nevýhode darilo držať nerozhodný stav. Hostí vykúpil až v závere dvojgólový strelec Zsolt Kalmár, v nadstavenom čase prikrášlili skóre Dominik Kružliak a Cesar Blackman. Hráči DAC uspeli štvrtýkrát za sebou a bodovo sa dotiahli na bratislavský Slovan.