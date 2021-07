FL: Žilina predĺžila zmluvu s Ďurišom a uplatnila opciu na Jibrila

Žilina 14. júla (TASR) - Vedenie slovenského futbalového fortunaligistu MŠK Žilina si poistilo služby odchovanca Dávida Ďuriša, ktorý predĺžil zmluvu s materským klubom o dva roky. "Šošoni" si tiež uplatnili opciu na útočníka Taofiqa Jibrila, ktorý je tak od júla kmeňový hráč MŠK po podpise zmluvy do 30. júna 2023.



Dvadsaťdvaročný Ďuriš je odchovancom Akadémie MŠK Žilina, so "žltozelenými" podpísal nový kontrakt s platnosťou do 30. júna 2024. "Veľmi ma potešilo, že som mohol predĺžiť zmluvu s klubom, v ktorom som od začiatku vyrastal a môžem tu ďalej napredovať a splácať dôveru vedenia. Nad podpisom zmluvy som nemusel rozmýšľať dlho, bolo jasné, že ju chcem podpísať a ostať tu aj naďalej," povedal pre klubový web a dodal: "Určite sa ale necítim ako jeden z nosných hráčov. Tu všetci ťaháme za jeden koniec povrazu a spolu napredujeme. Doprajeme si, preto sme vždy len radi, keď sa niekomu z nás darí. Takže ťaháme dopredu jeden druhého, a za to som veľmi rád." Ďuriš má na svojom konte doteraz 66 štartov za "áčko" MŠK s bilanciou 19 gólov a 6 asistencií.



Vedenie 7-násobného majstra SR si po skončení hosťovania 23-ročného nigérijskeho útočníka Taofiqa Jibrila uplatnilo na neho opciu. "Som veľmi šťastný, že som sa stal jedným zo Šošonov. Kvôli tomu som sem prichádzal na hosťovanie, veril som v to. Znamená to pre mňa veľa, že môžem byť súčasťou tejto rodiny a nazývať sa hráčom MŠK," uviedol Jibril, ktorý prišiel pod Dubeň v septembri minulého roka. Odvtedy si pripísal okrúhlych 20 štartov, v ktorých strelil 5 gólov.