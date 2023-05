FL: Žilina zdolala Ružomberok 3:1 vo finále play off o EKL

finále play off o EKL:



MŠK Žilina - MFK Ružomberok 3:1 (1:0)



Góly: 39. Galčík, 62. Kaprálik, 70. Ďuriš - 53. Madleňák. ŽK: Gidi (Žilina). Rozhodovali: Smolák - Poláček, Jekkel, 2072 divákov.



Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski, Nemčík - Rusnák (77. Javorček), Gidi (89. Anang), Adang (61. Addo), Bari - Kaprálik, Ďuriš, Galčík (61. Kopas)



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Malý, Mojžiš, Selecký - Šefčík (68. Luterán), Zsigmund (68. Tučný), Chrien (89. Kelemen), Domonkos, Madleňák (89. Úradník) - Gerec (56. Boďa)

Žilina 26. mája (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina si v novej sezóne zahrajú v európskej klubovej súťaži. V piatkovom finálovom stretnutí play off o Európsku konferenčnú ligu zvíťazili doma nad MFK Ružomberok 3:1 a pridali sa k dvojici FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava, ktorá si miestenku v EKL zaistila v rámci riadnej sezóny Fortuna ligy.Žilina a DAC začnú v 1. predkole, Trnava ako víťaz Slovnaft Cupu v druhom. Majster ŠK Slovan Bratislava sa predstaví v 1. predkole Ligy majstrov. Mená súperov sa všetky štyri slovenské kluby dozvedia 20., resp. 21. júna na žrebovaní prvého a druhého predkola v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Žilina sa do play off o EKL dostala zo šiesteho miesta tabuľky FL po skončení jej nadstavbovej časti. V utorňajšom semifinále vyradila MFK Dukla Banská Bystrica výsledkom 3:1, ktorý zopakovala o tri dni neskôr pod Dubňom proti Ružomberku.Do boja o účasť v Európe vstúpili v krajskom derby lepšie Žilinčania, ktorí boli presnejší a zaslúžene išli v prvom polčase do vedenia zásluhou Galčíka. V úvode druhého polčasu hostia po chybe obrany Žiliny vyrovnali, no to bolo z ich strany všetko. Kaprálik dostal v 62. minúte Žilinu znovu do vedenia a Ďuriš o osem minút neskôr spečatil výsledok.