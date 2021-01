FL: Žilinčania nastúpili na prvý tréning v roku takmer bez zmeny

Prípravné zápasy MŠK Žilina počas zimnej prípravy 2020/2021:



13. januára: MŠK Žilina - Podbeskidzie Bielsko-Biała (Poľ. I. liga/14.30)

16. januára: Wisla Krakow (Poľ. I. liga) - MŠK Žilina (13.00)

20. januára: MŠK Žilina - FK Pohronie (14.00)

23. januára: Cracovia Krakow (Poľ. I. liga) - MŠK Žilina (13.00)

27. januára: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová (14.00)

30. januára: MŠK Žilina - GKS Jastrzebie (Poľ. II. liga/14.00)

6. februára: MŠK Žilina - GKS Tychy (Poľ. II. liga/ 14.00)

Na snímke futbalisti MŠK Žilina počas prvého tréningu v zimnej príprave pred štartom jarnej časti Fortuna ligy v Žiline v piatok 8. januára 2021. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 8. januára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina odštartovali v piatok 8. januára kalendárny rok 2021 prvým spoločným tréningom zimnej prípravy. Tréner Pavol Staňo na piatkovom zraze privítal 20 hráčov a troch brankárov. Všetci pôsobili v klube už počas jesennej časti.Po niekoľkých rokoch pravidelného vycestovania za teplom do zahraničia tentoraz absolvujú "šošoni" prípravu výhradne doma. "," povedal tréner Staňo pre klubovú stránku MŠK Žilina.Okrem slovenských súperov čakajú "šošonov" v príprave už iba poľskí súperi. "," vysvetlil Staňo.Jediným novým menom na tréningu tretieho tímu Fortuna ligy po jesennej časti bol stredopoliar Tibor Slebodník, ktorý prišiel z "béčka". "Káder sa udržal pokope, za čo som rád. Hráči z B-tímu si pýtajú šancu, zatiaľ však veríme chalanom, ktorí predchádzajúci polrok odpracovali dobre. Uvidíme, ako sa hráči popasujú so zaťažením a súpermi. Na konci prípravy si to vyhodnotíme a urobíme prípadné zmeny," informoval kouč Žiliny.