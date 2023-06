FL: Zlaté Moravce odštartovali prípravu s 19 hráčmi

Program prípravy (zdroj: fcvion.sk):



24.6. o 10.30 h (ViOn Aréna): FC ViOn - FC Petržalka



30.6. o 17.00 h (Ladce): TJ Tatran Cementáreň Ladce - FC ViOn



8. júla o 11.00 h (Budapešť): FC Vasas - FC ViOn



12. júla o 11.00 h (MOL Akadémia Dunajská Streda): FC ETO Györ - FC ViOn



15. júla (čas ešte nie je známy, Györ): FC Baniyas - FC ViOn



22. júla o 18.00 h (ViOn Aréna): FC ViOn - FK Pohronie

Zlaté Moravce 19. júna (TASR) - Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce odštartovali v pondelok prípravu na novú sezónu Fortuna ligy. Na úvodnom tréningu pod vedením hlavného trénera Vladimíra Cifraniča sa predstavilo sedemnásť hráčov do poľa a dvaja brankári.Novou posilou sa stal Vladimír Majdan z FC Košice. Richard Nagy a Miroslav Gono z MŠK Žilina sú tiež s ViOnom dohodnutí, no čaká sa ešte na potvrdenie medzi klubmi. O miesto v tíme zabojujú aj hráči z minuloročného dorastu: Patrik Ďurek, Kristián Kolembus, Samuel Jakub, Šimon Pénzeš. S tímom trénujú aj Robert Stareček, Patrik Richter a Patrik Dulay, ktorí v uplynulej sezóne tiež hrávali za U19.Z hosťovania v MFK Dubnica nad Váhom sa vrátil útočník Marek Švec. V prvý deň prípravy nebol k dispozícií hlavnému trénerovi Roman Čerepkai, ktorý je na zraze slovenskej reprezentácie do 21 rokov. K tímu sa pripojí v piatok. Novým členom v tíme je aj asistent trénera, ktorým sa stal Ján Pavlovčík.Káder ViOnu prešiel po záchrane v baráži výraznou obmenou. Opustilo ho zatiaľ 13 futbalistov. Nové príchody klub čoskoro oznámi.povedal pre klubovú stránku generálny manažér Marek Ondrejka.FC ViOn odohrá v rámci letnej prípravy šesť zápasov. Prvý duel odohrá doma, keď v sobotu 24. júna privíta Petržalku.