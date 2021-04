FL: Zlaté Moravce si uplatnili opciu a predĺžili zmluvu s Benkovským

Zlaté Moravce 14. apríla (TASR) - Tréner Ľuboš Benkovský povedie futbalistov FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble aj v nasledujúcej sezóne. Fortunaligista si uplatnil opciu na ďalší rok, ktorá bola súčasťou zmluvy.



Tridsaťdvaročný Benkovský je najmladší tréner v najvyššej súťaži, svojich zverencov doviedol do skupiny o titul, v ktorej figurujú na piatom mieste. "Počas doterajšej desaťmesačnej spoločnej cesty sme pod vedením Ľuboša Benkovského zaznamenali nielen výrazný výsledkový a bodový, ale tiež herný progres. V lige smerujeme k historickému klubovému úspechu. To všetko sú dôvody pokračovania spolupráce. Ľuboš má našu absolútnu dôveru. Inú voľbu sme ani nemali. Sme radi, že podobne to vnímal aj on. Máme ešte aj v tejto sezóne určité plány, a preto sme chceli mať predĺženie kontraktu včas vyriešené, aby sme sa im mohli naplno venovať. Samozrejme, pozeráme sa už i do nového ročníka, na nové ciele, vízie. K ním vidíme cestu so súčasným trénerom. Sme veľmi radi, že naša spolupráca bude pokračovať ďalej. Tešíme na ďalšie spoločné výzvy," uviedol generálny manažér klubu Marek Ondrejka.



Mužstvu sa darí nielen v lige, ale aj v pohári, keď sa prebojovalo do štvrťfinále, v ktorom nestačilo na Žilinu. "Teším sa, že naša spoločná práca bude pokračovať ďalej. Ďakujem vedeniu klubu za prejavenú dôveru. Pevne verím, že sa nám podarí naplniť ambície, ktoré sme si nastavili. V aktuálnom ročníku sme už k niekoľkým z nich vykročili. Stále dúfam, že sme iba na začiatku a môžeme dokázať viac. Je potrebné, aby sme sa neuspokojili a každý deň odvádzali maximum," reagoval na predĺženie zmluvy Benkovský.