Flamengo odvolalo trénera Luisa napriek víťazstvu 8:0

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Štyridsaťročný bývalý obranca FC Chelsea či Atletica Madrid priviedol vlani Flamengo k ligovému titulu a triumfu v Pohári osloboditeľov.

Rio de Janeiro 3. marca (TASR) - Brazílsky futbalový klub Flamengo odvolal z postu hlavného trénera Filipeho Luisa. Prekvapivo sa tak stalo len niekoľko hodín po tom, čo s tímom zvíťazil vysoko 8:0 v semifinále domácej súťaže Carioca nad tímom Madureira.

Štyridsaťročný bývalý obranca FC Chelsea či Atletica Madrid priviedol vlani Flamengo k ligovému titulu a triumfu v Pohári osloboditeľov. „Od utorka Filipe Luis už nebude viesť náš tím,“ citovala agentúra AFP stanovisko Flamenga, ktoré prepustilo aj asistentov trénera.

Flamengo sa dostalo v lete minulého roka do osemfinále MS klubov FIFA, v ktorom podľahlo Bayernu Mníchov. V skupinovej fáze brazílsky zástupca zdolal neskoršieho víťaza súťaže FC Chelsea.
